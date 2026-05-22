[헤럴드경제=박병국 기자]정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 GTX-A 삼성역 공사 구간 철근 누락 업체 등을 대상으로 서울시가 최근 벌점 부과 절차에 착수한 것에 대해 “늑장 대응을 넘어 직무 유기 수준”이라며 강하게 비판했다.

정 후보 캠프 측 박경미 대변인 22일 논평을 내고 “서울시가 작년 11월에 현대건설로부터 보고를 받았다면, 늦어도 올해 2월에는 행정 조치에 나섰어야 한다”며 “그러나 서울시는 스스로 정한 기한을 세 달이나 넘겨 5월 12일 뒤늦게 상정했다”고 말했다. 서울시의 ‘벌점위원회 운영 지침’은 부실을 측정한 날로부터 3개월 이내에 벌점위원회에 상정하도록 규정하고 있다.

박 대변인은 “더 납득하기 어려운 점은, 같은 기간 서울시는 다른 부실시공 사례 9건에 대해서는 신속하게 벌점을 부과했다는 사실”이라며 “GTX-A 삼성역 부실시공을 한 현대건설 앞에서 서울시의 행정 시계가 왜 멈추고 관대해졌는지, 오 후보는 답해야 한다”고 말했다.

그는 “사태가 이토록 엄중함에도 오 후보의 시선은 선거판의 손익계산서에만 가 있다”고 말했다. 국민의힘이 이재명 대통령을 실태파악한 것을 ‘관건선거’라고 비판하는 것을 두고선 “시민의 안전을 위해 너무나 당연한 일”이라며 “서울 한복판의 초대형 공사 현장에서 시민들의 생명을 위협할 수도 있는 부실이 드러났는데, 6월 3일 이후로 점검을 미루라는 것인가”라고 되물었다. 그러면서 “오 후보가 행정 실패에 대한 책임은 외면한 채 정치 공세로 국면 전환을 시도하는 것은 무책임하기 그지 없다”고 꼬집었다.