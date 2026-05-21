오세훈, 정원오 향해 토론 참석 촉구

[헤럴드경제=정석준 기자] 야권이 삼성역 ‘GTX 철근 누락’ 실태 파악을 지시한 이재명 대통령에 대해 선거 개입이라며 대여 공세 수위를 높이고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 21일 페이스북에서 “정원오가 헤매니 이재명 마음이 급하다. 대놓고 선거 개입이다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태와 관련해 엄정한 실태 파악과 철저한 안전 점검을 할 것을 국토교통부와 행정안전부 등 관계부처에 지시한 것으로 전해졌다.

장 대표는 “또 번지수가 틀렸다. 사고친 당사자가 국토부다”라며 “자기 재판 자기가 지우는 거 보고 배워서, 국토부 잘못도 국토부가 알아서 지우라는 건가”라고 비판했다.

이어 “서울시민들이 정원오 실체를 다 알았다. 억울하면 삼성역 걸고 토론 한 번 붙어보든가”라며 “어차피 서울시장은 오세훈이다”라고 덧붙였다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 페이스북에서 “대통령까지 나서서 기왕 관권 선거를 시작했으니, 이제 정원오 후보는 더 이상 숨지 말고 직접 앞으로 나와 토론 하자”고 제안했다.

오 후보는 “서울시장 후보로서 공사 중단 문제를 놓고 서로의 의견과 주장을 주고 받는 것은, 개통을 기다리고 계시는 시민을 위한 당연한 책무”라며 “서울이라는 세계적인 도시의 시장이 되려면 엄마 아빠 뒤에 숨는 아이 같은 모습으로는 안된다”고 강조했다.

서울시 공동선대위원장인 김재섭 의원은 “정원오 후보의 하자를 커버하려면 ‘보좌관‘으로는 부족하고, 대통령 정도는 나서야 하는 모양”이라며 “대통령은 ‘철근 누락‘ 운운할 시간에 누락된 국토부의 기강이나 바로잡으시라”고 지적했다.

그러면서 “시민의 안전에는 네 탓 내 탓도, 여야가 따로 있을 수도 없다. 정쟁은 그만하고, 제대로 책임 소재를 따져볼 수 있도록 대통령은 정원오 후보나 토론장에 내보내시라”고 말했다.

국민의힘 서울시당위워장인 배현진 의원은 “주폭 등 수준 낮은 논란이 계속되고 정책 현장에만 서면 초라해지는 자격 미달 후보의 실체가 드러나자 보다못한 대통령이 무려 공식 선거운동 게시일에 서울 선거 개입을 천명했다”고 전했다.

그는 “이재명의 정원오 일병 구하기. 대통령과 정원오의 이 지질한 플레이를 서울 시민이 먼저 심판할 것”이라고 했다.