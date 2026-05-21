[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 김보미가 요로결석으로 수술을 받고 퇴원했다.

21일 김보미는 자신의 인스타그램에 “슬기롭지 못한 병원 생활”이라는 글을 올리며 최근 겪은 상황을 공개했다. 생일 당일 복통이 시작됐지만 생일 파티에 참석했다가 급히 귀가했고, 다음 날 오후 통증이 심해지면서 구급차를 불렀다고 했다. 당시 남편은 광주 출장 중이었다.

김보미는 “구급차 타고 가는데 덜컹덜컹 거려서 고통은 거의 100배 더. 난 안에서 악을 지르고 거의 기절”이라고 당시 상황을 전했다. 이어 “응급실에서 진통제 3봉지를 맞고 잠들었고, 검사 결과 요로결석 진단을 받았다”고 설명했다.

김보미는 “주말이어서 시술이 어려워 24시간 시술이 가능한 병원을 찾아 충격파 시술을 받았지만 돌이 깨지지 않았다”며 “배에만 요로결석이 있는 게 아니고 신장에도 있다”는 진단에 주변이 충격을 받았다고 전했다.

김보미는 “아직 많이 아프고 소변볼 때 피도 어마무시하게 나와요”라며 퇴원 후에도 이어지는 고통을 털어놨다. 그러면서 “요로결석 많이 무서운 놈이었어요. 다들 정말 조심 또 조심”이라며 “전 이제 식습관을 좀 고쳐보려고요”라고 했다.

김보미는 영화 ‘써니’에서 어린 복희 역으로 이름을 알렸다. 2020년 발레리노 윤전일과 결혼해 슬하에 자녀를 두고 있다.