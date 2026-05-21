[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 동방신기 출신 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 다이소에 태어나 처음으로 방문해 ‘가성비’에 놀랐다.

20일 김준수 공식 유튜브 채널에는 ‘김준수(XIA)의 그래비티 로그(GRAVITY Log) I 중력을 찾아서’라는 제목의 영상이 공개됐다.

김준수는 영상에서 “여러분들이 꼭 가보라고 했다”며 다이소에 방문했다. 그는 “다이소를 일본에서 예전에 한두번 가보고 한국에서는 가본 적이 없다. 그래서 오늘 체험해보려고 한다”고 말했다.

평소 조명이나 인테리어에 관심이 많다는 그는 관련 제품을 살펴보다 가격에 깜짝 놀라며 “5000원인데 이게 남냐?” 등 연신 감탄을 터뜨렸다. 김준수는 “그동안 내가 산 건 뭐냐. 이래서 다이소 오라고 한 거냐”라며 충격을 받은 모습이었다.

제작진에게 “만원 넘는 게 있냐”라고 물은 그는 “없다”는 대답을 듣고는 어이가 없다는 듯 웃음을 터뜨렸다.

매장 곳곳을 돈 그는 “싸다 보니 계속 담게된다”며 어느새 쇼핑백을 가득 채웠다.

최종 결제 금액은 30개 상품, 총 10만1000원. 김준수는 “10만원 넘기가 이렇게 어렵냐”며 영수증을 재차 확인하고 “이게 말이 되냐”라고 했다.

김준수는 천억원대 자산을 보유한 것으로 알려져 있다. 서울 송파구 롯데월드타워 ‘시그니엘 레지던스’의 수백억원대 펜트하우스에 거주 중이며, 제주도 호텔 투자 등으로도 화제가 됐다.