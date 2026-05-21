민주 김 후보, 창원서 경남대전환 합동출정식 국힘 박 후보, 김해·양산 등서 세몰이 총력전

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 경남도지사 선거에 나선 여야 후보들은 도내 핵심 요충지를 돌며 초반 기선 제압에 나섰다.

김경수 더불어민주당 후보는 이날 오전 7시 창원 충혼탑 참배를 시작으로 공식 행보를 시작했다. 이어 창원터널 입구에서 출근길 시민들에게 인사를 건네며 표심을 공략했다. 오전 9시 30분에는 고성군 고성읍 고성시장으로 이동해 현장 유세를 펼치며 서부경남의 바닥 민심을 훑었다.

김 후보는 오후까지 노동계 공략과 정책 발표를 잇따라 소화했다. 오전 11시 40분 양산 화승알앤에이를 방문해 노동계 표심에 호소한 데 이어 오후 2시에는 경남도청 프레스센터에서 송순호 창원시장 후보와 함께 공약 발표 공동 기자회견을 열었다. 김 후보는 이 자리에서 창원 지역 발전을 위한 맞춤형 공동 공약을 제시하며 정책 대결을 본격화했다. 김 후보는 오후 6시 30분 창원시 상남분수광장에서 ‘경남대전환 합동 출정식’을 열고 경남의 발전을 위해서는 ‘대전환’이 필요하다고 역설한다.

박완수 국민의힘 후보는 도지사로서의 행정 경험과 수성론을 전면에 내걸었다. 박 후보는 오전 10시 창원 최윤덕 장상 동상 앞에서 대규모 ‘창원 출정식’을 열고 정권 심판론을 앞세워 지역 사수와 도정 연속성의 당위성을 역설했다. 첫 행선지로 창원을 택한 것은 도청 소재지의 상징성과 기존 지지 기반을 동시에 공고히 하겠다는 전략이다.

이어 오후부터 이번 선거의 최대 격전지로 꼽히는 ‘낙동강 벨트’ 공략에 집중했다. 오후 2시 김해시 젤미장 삼거리에서 ‘김해 출정식’을 열어 동부경남의 표심을 호소했다. 오후 6시 30분에는 양산역 인근 이마트 양산점 앞으로 이동해 ‘양산 출정식’을 연다. 박 후보는 김해와 양산을 잇따라 방문해 지역 맞춤형 개발 공약을 제시하며 열세지역으로 예상되는 낙동강 벨트에서 확실한 승기를 잡겠다는 전략이다.

전희영 진보당 후보도 이날 오전 홈플러스 창원점과 오후 창원 대동백화점 등에서 선거 출정식을 열고 표심 몰이에 나섰다.

지역의 한 선거 전문가는 “이번 경남도지사 선거는 도청 소재지인 창원시의 표심과 김해·양산 등 낙동강 벨트의 향배에 따라 갈릴 것”이라고 내다봤다. 공식 선거운동 첫날부터 여야 후보들의 유세 대결이 달아오르면서 13일간의 ‘표심경쟁’은 앞으로 더욱 치열해질 전망이다.