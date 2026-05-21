전남 영암 한 복지관 조리사 뇌출혈로 쓰러져 결혼 20주년 앞두고 뇌사, 남편 회한 심경 전해

[헤럴드경제=한지숙 기자] 어르신 끼니 걱정에 여행도 마다 한 60대 노인복지회관 조리사가 삶의 마지막 순간에 6명에게 생명을 나눠주고 세상을 떠났다.

21일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 15일 전남대병원에서 김옥희(68·여) 씨가 양쪽 신장과 안구, 폐, 간을 기증했다. 김 씨는 장기 외에 뼈와 연골, 혈관 등 인체 조직도 함께 나눴다.

김 씨는 지난달 9일 직장에서 일하던 중 뇌출혈로 쓰러져 수술받았지만, 끝내 뇌사 상태에 이르렀다.

김 씨의 남편 박천식 씨는 의료진에 먼저 다가가 장기·조직 기증 뜻을 밝혔다.

부부는 10년 전 장기 기증 희망 등록을 해둔 상태였다.

박 씨는 “그냥 허무하게 아내를 보낼 수 없었다”며 “할 수 있으면 장기기증을 하고 가자는 이야기를 생전에 아내와 여러 차례 했었다”고 말했다.

전남 영암에서 태어난 김 씨는 서울에서 젊은 시절을 보내다 40대 중반에 남편을 만나 15년 전 귀향했다. 꽃을 좋아해 집 앞 마당에 꽃을 심고 키우는 것을 즐겼고, 요리에도 재능이 많아 음식 관련 일을 주로 했다.

최근까지 노인복지회관에서 조리사로 일하며 어르신들의 식사를 챙겼다. 어르신들이 입을 모아 칭찬할 정도로 음식 솜씨가 좋았다고 한다. 밝고 서글서글한 성격 덕에 주변 사람들과도 두루 잘 어울렸다.

정작 남편과 쌓은 추억은 많지 않았다. 박 씨는 “작년에도 제주도 여행을 가자고 했지만, 아내는 복지회관 어르신들의 식사 걱정에 끝내 발걸음을 떼지 못했다”며 “여행 한 번 제대로 같이 가보지 못한 것이 마음에 걸린다”고 했다.

특히 이달 14일은 결혼 20주년이었다. 박 씨는 “그렇게 예쁜 사람인 줄 몰랐다”며 “다니엘라(세례명), 사는 동안 너무 감사했고 고마웠어. 고생 많이 하게 해서 미안하고, 따뜻하게 해주지 못한 것도 미안해. 당신의 빈자리가 너무 크고 사는 동안 사랑한다는 말을 너무 못했는데, 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.