[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰청이 우리 경찰의 치안 역량을 홍보하고 경찰 간 국제공조를 강화하기 위해 영문 누리집을 전면 개편했다.

경찰청은 21일 ‘K-치안’ 정책·과학수사 등 첨단 시스템과 공적개발원조(ODA) 등 국제협력 활동 등을 알리는 데 중점을 둔 누리집 개편을 추진했다고 밝혔다.

특히 ‘헌법 경찰(Constitutional policing)’ 항목을 추가해 전 경찰관 대상 헌법 교육과 인권 행동 강령 등을 소개했다. 경찰청 관계자는 “한국 경찰의 민주적이고 인권을 존중하는 면모를 적극적으로 홍보할 예정”이라고 했다.

또 한국 경찰 영문 홍보 영상을 제작해 누리집 접속 즉시 재생되도록 했다.

박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리는 “누리집 개편에 대해 주한 외국공관과 해외 치안 협력 동반자들을 대상으로 설명을 진행 중이며, 이후에도 계속 콘텐츠를 발굴하고 보완해 나갈 예정”이라고 했다.

그러면서 “이번 영문 누리집 개편이 대한민국 경찰의 우수한 치안 역량을 전 세계에 전파하고 국제 치안 협력을 강화하는 다리 놓는 역할을 할 것으로 기대한다”고 했다.