미중 수교 이례 현직 美-대만 정상 직접 통화 전례 없어 中 겨냥 견제구 해석…이란 협상에 “최종 단계”라며 공격재개도 시사

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담에 대해 “좋은 일”이라고 평가했다. 동시에 라이칭더 대만 총통과 통화할 계획이라고 밝혀 중국을 향한 압박 수위를 끌어올렸다. 실제 통화가 성사될 경우 미중 수교 이후 미국 현직 대통령과 대만 현직 총통 간 첫 직접 대화가 돼 중국의 강한 반발이 예상된다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 출입기자들과 문답, 해안경비대사관학교 졸업식 축사 등을 통해 “(시 주석과 푸틴 대통령의 회담은) 좋은 일이라고 본다”며 “나는 두 사람 모두와 잘 지낸다”고 말했다.

그는 시 주석이 푸틴 대통령과의 회담 계획을 자신에게 미리 언급했었다고 소개하면서, 중국의 푸틴 대통령 환영행사가 자신의 국빈 방중 당시 환영행사만큼 훌륭했는지는 모르겠다고 농담 섞인 발언도 했다.

푸틴 대통령은 트럼프 대통령의 국빈 방중이 끝난 지 나흘 만에 중국을 방문했다. 시 주석이 트럼프 대통령에게 ‘대등한 공존’을 강조한 직후 곧바로 푸틴 대통령을 초청해 밀착 협력을 과시하면서 미국을 견제하려 했다는 해석이 나온다.

트럼프 대통령은 대만에 대한 미국의 무기 수출 문제와 관련해 라이 총통과 통화할 계획이 있느냐는 질문에는 “그와 얘기할 것”이라며 “대만 문제를 해결해 나갈 것”이라고 답했다.

다만 구체적인 통화 시점이나 방식에 대해서는 언급하지 않았다. 그는 “나는 누구와도 얘기한다”며 “시 주석과도 아주 좋은 회담을 했다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령과 라이 총통 간 직접 통화가 이뤄질 경우 중국을 크게 자극할 가능성이 크다. 로이터통신에 따르면 미국은 1979년 중국과 수교하면서 대만과의 공식 외교관계를 종료한 이후 현직 미국 대통령과 현직 대만 총통 간 직접 대화를 피해왔다.

트럼프 대통령은 1기 행정부 출범을 앞둔 2016년 12월 대통령 당선인 신분으로 당시 차이잉원 대만 총통과 통화한 바 있다. 당선인 신분으로 이뤄진 통화였으나 중국 정부는 미국에 엄중한 항의를 제기했다고 밝히며 강력 반발했다.

라이 총통과 통화할 것이라는 이번 발언 역시 시 주석에 대한 불만과 압박 차원에서 나왔을 가능성이 있다.

트럼프 대통령은 미중정상회담(14일) 후 대만에 대한 미국 무기 판매를 협상칩으로 쓸 수 있다고 발언, 대만에 대한 미국의 안보 공약을 흔드는 것 아니냐는 관측을 낳고 있다.

트럼프 대통령은 이날 “내가 (백악관을) 떠날 때쯤 우리는 칩 사업의 50% 가까이를 갖게 될 것이다. 지금 우리에겐 사실상 전무하다. 다른 곳들이 가져갔고 대만이 가져갔다”는 발언도 했다.

트럼프 대통령은 “우리는 이란과 관련해 최종 단계에 있다”면서 “어떻게 될지 보자”고도 했다. 이란과의 협상이 막바지 단계에 접어들었다는 뜻으로 보이는데 구체적인 설명은 하지 않았다.

그는 이란이 핵무기를 보유할 수 없다고 재차 강조하면서 “이란을 더 강력하게 쳐야할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있을 것”이라며 합의를 압박했다. 이란이 핵무기를 보유해 중동을 공격한 뒤 미국을 겨냥하게 놔두지 않겠다고도 했다.

그는 11월 중간선거 때문에 이란전쟁 해결을 서두르는 것 아니냐는 질문에는 “모두가 중간선거를 얘기하지만 나는 전혀 서두르지 않는다”고 반박했다.