가로주택정비사업 첫 ‘공공 단독’ 시행 연내 시공사 선정, 2028년 착공 목표

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 관악난곡 A2 공공시행 가로주택정비사업 주민대표회의와 사업시행약정을 체결했다고 20일 밝혔다.

관악난곡 A2 구역은 관악구 신림동 687-2번지 일대 2만9306㎡ 규모로, 약 750세대가 들어설 예정이다. 지난 1월 관리계획 승인·고시가 완료됐으며, 이어서 지난 4월 LH가 공공시행자로 지정됐다. 가로주택정비사업 중 처음으로 공공이 단독으로 시행한다.

관악난곡 A2 구역은 최근 지형, 사업성 문제 등으로 인해 사업 추진에 어려움을 겪다 LH의 사업면적 확대, 경사도 등 지형 극복을 위한 설계 등을 통해 사업성을 보완해 승인고시가 완료됐다.

가로주택정비사업은 노후화된 연립·다세대주택을 전면 철거 없이 기존 도로망과 구역을 유지하며 소규모로 재건축하는 정비사업이다. 일반 재개발에 비해 절차가 대폭 간소화돼 ‘미니 재개발’로 불리기도 한다. 신속하게 양질의 주택을 공급할 수 있는 것이 핵심이지만, 이해관계자의 갈등이 깊어지는 사례도 잦다.

이번 협약을 기반으로 LH는 주민대표회의와 긴밀한 협력 관계를 구축하고, 오는 2028년 착공을 목표로 연내 시공사 선정, 내년 사업시행계획 인가 등 후속 절차를 신속히 추진할 방침이다.

박권팔 관악난곡 A2구역 주민대표회의 위원장은 “LH가 전 과정을 책임지고 추진하는 만큼, 정비사업이 본격적으로 추진되길 바란다”라고 밝혔다.

박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 “관악난곡A2는 가로주택정비사업 최초로 공공에서 시행해 의미가 큰 지역”이라며 “남은 절차도 신속하게 추진해 도심 내 주택공급 활성화와 지역 주민의 주거안정을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.