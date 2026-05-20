‘취사병 전설이 되다’ 웹소설·웹툰 조회수 폭증

[헤럴드경제=한지숙 기자] 박지훈 주연의 티빙 드라마 ‘취사병 전설이 되다’가 인기를 끌면서 3년 전 완간한 원작 웹툰 조회수가 폭증하고 있다.

20일 네이버 웹툰에 따르면 ‘취사병 전설이 되다’ 공개 후 7일간(11∼17일) 동명의 원작 웹소설 조회수는 드라마 맛보기 영상 공개 전 7일(4월 2∼8일) 대비 170배 증가했다.

같은 기간 웹툰의 조회수는 61배 증가했다.

‘취사병 전설이 되다’는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 마치 게임처럼 요리 능력을 얻은 뒤 ‘전설의 취사병’으로 거듭나는 과정을 그린 군대 배경의 판타지물이다.

2017년 제이로빈 작가의 웹소설로 출발해, 2019∼2023년 제이로빈 글·이진수 그림 작가의 웹툰으로 공개돼 인기를 얻었다.

드라마는 1600만명 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 역할을 맡아 ‘천만 배우’ 반열에 오른 박지훈이 주연을 맡아 일찍부터 화제를 모았다.

시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 이 드라마의 첫 회 전국 시청률은 5.8%로 높아 흥행 기대감을 높였다. 이후 19일 4회에 7.9%까지 올랐다.

배우들의 생동감 넘치는 연기와 B급 코미디의 맛을 살린 연출이 인기 요인으로 꼽힌다. 창, 퀘스트(임무) 등 웹툰 속 게임 설정을 영상으로 구현해 신선함을 안긴다.

원작의 제이로빈과 이진수 작가는 연합뉴스에 “웹소설과 웹툰 속 상태 창과 화려한 요리들이 드라마라는 멋진 포맷으로 구현된 것을 보며 저희 두 사람 모두 무한한 즐거움을 느끼고 있다”며 “주인공 강성재 역을 맡은 배우 박지훈이 캐릭터의 성장 서사를 놀라운 몰입도로 그려내며 원작 이상의 생동감을 불어넣어 줘 감탄하며 시청하고 있다”고 말했다.

이어 “플랫폼을 통해 수많은 독자와 호흡했던 IP가 이토록 큰 시너지를 내며 확장되는 과정은 원작자로서 매우 뿌듯하고 소중한 경험”이라며 “드라마를 통해 ‘취사병 전설이 되다’를 처음 접하신 분들이라면, 웹소설·웹툰 플랫폼을 방문해 원작 글과 그림이 함께 빚어낸 또 다른 재미도 함께 즐겨달라”고 덧붙였다.

제이로빈은 “한국 고유의 정서가 담긴 콘텐츠가 전 세계의 공감을 얻고 있는 지금, 이 순간이 창작자로서 믿기지 않을 만큼 감격스럽다”며 “우리 작품이 대중에게 웃음과 위로를 줄 수 있어 큰 보람을 느낀다”고 말했다.