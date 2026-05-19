김용남 민주당 경기 평택시을 후보 사퇴 촉구

‘보좌진 폭행’ 논란 “세 시간 만에 입장 바꿔”

“민주당 ‘불량 후보’ 내놓고 시민 판단하라고 하나”

정춘생 조국혁신당 서울특별시당 위원장이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 감사의정원 규탄 기자회견에서 발언하고 있다. [연합]
정춘생 조국혁신당 서울특별시당 위원장이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 감사의정원 규탄 기자회견에서 발언하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=주소현 기자] 정춘생 조국혁신당 중앙선거대책위원회 선임선대위원장은 19일 과거 보좌진 폭행 논란을 일으킨 김용남 더불어민주당 경기 평택시을 국회의원 재선거 후보에게 “즉각 사퇴하고, 피해자에 사과하라”고 촉구했다.

정 위원장은 이날 자신의 페이스북에 “까도 까도 의혹이 나오는 김용남, 보좌진 조인트 깐 김용남, 그런데도 계속 가남?”이라며 “김 후보는 ‘부적격, 결격 사유 백화점’이라 칭해도 과언이 아닐 것”이라고 적었다.

정 위원장은 “김 후보는 2015년 새누리당 초선 의원 시절 보좌진에게 폭언을 하고 심지어 정강이를 발로 차 상처를 입히는 폭행을 저질렀다고 한다. 11년간 침묵하다가 오늘에서야 떠밀리듯 사과를 했다”며 “그러나 사과를 하기 약 세 시간 전만 해도 라디오 인터뷰에서 폭행 사실을 부인한 바 있다”고 지적했다.

김 후보는 이날 오전 MBC라디오와 인터뷰에서 보좌진 폭행 의혹에 관한 질문에 “다소 과장된 측면이 있어 보인다”며 “폭행이라고 표현하는 게 맞는지 의문”이라고 말했다.

이어 김 후보는 “순간적으로 준비가 안 돼 있어 화를 냈던 건 틀림없는 사실인데 그걸 폭행했다고 표현하는 건 다소간 사실관계에 좀 차이가 있는 것 같다”면서도 “저와 보조를 맞춰주기를 요구했던 게 힘들었을 수도 있겠다”고 덧붙였다.

그러나 김 후보는 같은 날 입장문을 내고 “과거의 미숙함과 불찰을 깊이 반성하며 고개 숙여 사죄드린다”라고 사과했다. 김 후보는 “저의 거친 언행과 거친 태도로 인해 마음에 깊은 상처를 입고 여의도를 떠나야 했던 아픔을 무거운 후회와 책임감으로 통감하고 있다”며 “평택 시민 여러분께서 보내주시는 채찍질과 호된 비판을 달게 받겠다”고 밝혔다.

정 위원장은 “세 시간 만에 입장이 바뀌는 김 후보의 진심은 무엇입니까? 당사자에 대한 사과가 진심이라면, 페이스북이 아니라 당사자에게 직접 사과하는 게 우선 아닙니까”라며 “이 사건의 가장 중요한 팩트인 폭행 사실 자체는 여전히 인정도, 사과도 않고 있다”고 했다.

김 후보의 과거 성범죄 변호 이력에 관해서도 정 위원장은 “언론보도에 따르면 성폭행 사건을 마구잡이로 수임받았다. 30건에 달한다고 한다”며 “파렴치한 피의자들을 대상으로 각종 법 기술을 써서 형을 줄여줬습니다. 과연 검사 출신다운 역량”이라고 강하게 비판했다.

정 위원장은 “이번 평택시을 국회의원 재선거는 민주당 의원의 귀책 사유로 인해 치러지는 선거”라며 “‘불량 후보’를 내놓고 시민이 판단하라고 하느냐. 왜 민주당의 원칙과 철학은 김 후보 앞에서만 자취를 감추는 것이냐”고 반문했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 기자들과 만나 김 후보의 추가 검증 계획에 관해 묻는 질문에 “후보 등록 마무리된 상황에서 지금의 검증 단계 검증 절차가 진행될 거 같냐. 안 된다. 이제”라며 “당에서 개입하는 건 아닌 거 같고 이제 국민의 판단에 맡겨야 한다”고 답한 바 있다.

아울러 정 위원장은 “반사회적 사건 변론 문제로 지난 총선 때 국회의원, 그리고 이번 지방선거 강북구청장 공천자에 대해 민주당은 공천장을 회수했다”며 “그 정도로 심각한 사안”이라고 덧붙였다.


addressh@heraldcorp.com