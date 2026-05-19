서커·자카드·요철 소재…시원하고 쾌적한 스타일 제안

[헤럴드경제=정찬수 기자] 마운티아가 브랜드 모델 배우 진태현·박시은 부부와 함께한 ‘2026 여름 화보·영상’을 공개했다고 19일 밝혔다.

이번 화보에서 진태현·박시은 부부는 셔츠·원피스·반바지·크로스백 등을 활용한 여행룩부터 캐주얼한 시밀러룩까지 다양한 썸머룩을 연출했다. 서커·자카드 등 피부에 닿는 면적이 적은 요철 소재를 사용해 쾌적한 착용감과 활동성을 제공한다.

진태현이 착용한 올리브그린 색상의 ‘트로컬셔츠’는 서커 소재의 통기성과 트로피컬 패턴으로 휴양지 감성을 더했다. 함께 매치한 ‘카프H팬츠’는 전체 밴딩 처리로 편안함을 살리고, 언밸런스 아웃포켓 디테일로 아웃도어 무드를 완성했다.

박시은이 착용한 ‘프리그원피스’는 턱 디테일을 적용한 카라형 우븐 원피스로 여유 있게 떨어지는 A라인 치마가 우아한 느낌을 선사한다.

개인 화보에서 진태현은 잔체크 자카드 소재의 ‘투스카라티셔츠’를 흰 티와 레이어드했다. 박시은은 깅엄체크 패턴의 ‘브네스카라티셔츠’에 5부 팬츠를 매치해 캐주얼한 무드를 강조했다.

마운티아 관계자는 “이른 더위에 시원하면서 스타일리시하게 입을 수 있는 패션 아이템을 찾는 이들이 많아지고 있다”며 “편안하고 시원한 소재, 그리고 캐주얼한 디자인 디테일을 갖춘 아이템을 계속 선보일 것”이라고 말했다.