19일 서초구 aT센터서 ‘2026년 환경산업 일자리 박람회’ 열려

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 19일 서울 서초구 aT센터에서 ‘2026 환경산업 일자리 박람회’를 개최한다고 밝혔다.

기후부는 2010년부터 매년 환경산업 일자리 박람회를 개최해 환경기업에는 인재 채용 기회를, 구직자에게는 다양한 일자리 정보를 제공해 왔다.

올해 박람회는 환경분야 우수 기업과 공공기관 등 67곳이 참여해 채용 상담과 1대1 면접을 진행하고, 다양한 채용 정보를 제공할 예정이다.

특히, 지역 기반 일자리와 함께 탄소중립 및 인공지능(AI) 등 신기술 분야 일자리를 중심으로 환경기업과 구직자 간 실질적인 취업 연계를 지원한다.

또 ▷개인 역량별 맞춤형 일자리 추천 ▷모의면접 및 전문가 조언(컨설턴트 피드백) ▷인공지능(AI) 기반 적성진단 ▷직업을 가상으로 체험할 수 있는 가상현실(VR) 직무 체험 등 구직자의 취업 준비를 돕는 프로그램이 운영된다.

이와 함께 ▷공공기관·기업 채용설명회 ▷전문인력 양성사업 안내 ▷재직자 직무 강연(토크콘서트) 등 다양한 정보 제공 프로그램도 마련됐다.

박람회는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 누리집에서 사전 신청할 경우 면접 일정 확인 등 보다 체계적인 참여가 가능하다. 당일 현장 등록도 가능하다.

기후부는 박람회 이후에도 누리집을 통해 일자리 정보를 지속해서 제공할 계획이다.

안세창 기후부 기획조정실장은 “환경산업은 AI 등 기술 변화로 일자리 수요가 빠르게 변화하고 있다”며 “이번 박람회가 구직자들이 진로를 구체화하고 새로운 기회를 적극적으로 만나보는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.