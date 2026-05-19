정용진 회장 “가장 강력한 징계” 주문…관련 임직원 징계 착수 텀블러 판매 촉진 행사 문구 논란…소비자 “계엄군 연상” 비판 공식 사과에도 논란 더 커져…李대통령도 “저질 장사치” 일침

[헤럴드경제=정대한 기자] 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일인 18일 판매 촉진 행사를 진행하며 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등 부적절한 표현을 사용해 논란을 빚었다. 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표를 경질하며 진화에 나섰다.

19일 신세계그룹에 따르면 정용진 회장은 전날 오후 마케팅 진행에 대한 책임을 물어 손정현 SCK 대표를 해임했다.

정 회장은 스타벅스코리아에서 발생한 논란에 대해 책임자와 관계자에게 중징계를 내릴 것을 직접 지시했다. 손정현 대표와 함께 이번 행사를 기획하고 주관한 담당 임원도 책임을 물어 해임하기로 했다. 관련 임직원들도 모두 징계 절차에 착수할 계획이다.

정 회장은 특히 이번 사고가 5.18 광주 민주화 운동의 숭고한 정신을 기리는 기념일에 일어난 것에 대해 격노하고, 그룹이 할 수 있는 가장 강력한 징계를 주문했다. 신세계그룹 관계자는 “정용진 회장은 이번 일을 보고받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시했다”며 “이번 사안을 매우 심각하게 생각해 대표이사 해임이라는 초강수를 뒀다”고 말했다.

앞서 스타벅스코리아는 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하면서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’이라는 문구 등을 사용했다. ‘탱크’라는 이름의 텀블러 세트를 할인된 가격으로 판매하는 행사였지만, 홍보 포스터에 ‘탱크 데이’와 ‘5월 18일’이라는 날짜를 나란히 쓴 점이 논란이 됐다.

온라인 커뮤니티와 SNS(사회관계망서비스)에서는 해당 표현이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 지적이 제기됐다. 5·18 당시 광주에 투입된 계엄군과 전차(탱크)를 연상시켜서다. ‘책상에 탁’이라는 문구도 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 강민창 치안본부장이 ‘책상을 탁 치니 억 하고 쓰러졌다’고 거짓 해명을 했던 일을 떠올리게 한다는 비판이 나왔다.

논란이 커지자 스타벅스는 애플리케이션과 홈페이지 등에 사과문을 공지했고, 이후 손 대표 명의의 사과문도 공식 배포하며 재차 사과에 나섰지만 비판은 가라앉지 않았다.

이재명 대통령도 이번 사태에 비판의 목소리를 냈다. 이재명 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 희생자들과 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트라니…”라며 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 비판했다.

그러면서 “그날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까”라며 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것이다. 5·18 유가족, 피해자들에게 사과는 했느냐”고 적었다.

신세계그룹은 앞으로 유사한 사고의 재발을 방지하기 위해 업무 프로세스를 재정립하는 한편, 조직 내 올바른 역사의식 정립을 위한 노력도 기울인다는 방침이다.