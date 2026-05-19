[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 겸 배우 김민종이 MC몽의 불법 도박 의혹 폭로에 이름이 거론되자 “사실이 아니다”라며 법적 대응을 예고했다.

19일 김민종의 법률대리인 법무법인 오킴스는 공식 입장문을 통해 “현재 온라인상에서 이야기되고 있는 김민종 씨 관련 내용들은 일체의 내용이 명백한 허위사실”이라고 밝혔다. 이어 “사실관계에 대한 최소한의 확인이나 반론권 보장도 없이 악의적인 명예훼손 보도가 무차별적으로 확산되고 있다”고도 했다.

앞서 MC몽은 18일 라이브 방송을 통해 연예계 인사들의 불법 도박 연루 의혹을 제기했다. 수십억원대 판돈이 오가는 이른바 ‘바둑이’ 도박 모임이 존재한다고 주장하며 여러 연예인을 실명으로 언급해 파문이 번졌다. 진위가 확인되지 않은 상태에서 김민종의 이름도 거론됐다.

법무법인 오킴스는 “자극적이고 선정적인 허위사실 유포로 인해 김민종 씨 개인과 가족, 그리고 오랜 시간 그를 믿고 응원해 주신 분들이 겪고 있는 정신적 고통과 사회적 평판 훼손은 이미 회복하기 어려운 수준에 이르렀다”고 했다.

그러면서 “문제된 당사자가 주장한 내용을 구체적으로 확인한 뒤 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다. 인격권을 침해한 매체에 대해서도 손해배상 청구 등 가능한 모든 법적 조치를 취하겠다고 덧붙였다.

김민종도 직접 입장을 냈다. 김민종은 “오늘 여러 이야기들 속에 제 이름까지 거론되며 많은 분께 걱정과 혼란을 드리게 된 점 마음 무겁게 생각한다”며 “현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”고 했다.