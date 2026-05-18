[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 진태현과 박시은 부부가 다시 ‘동상이몽2’에 출연한다.

18일 진태현은 개인 계정에 “저희 부부가 잠시 예능 친정나들이 했습니다”라고 적었다.

이어 “결혼장려커플 허니하니의 리얼 가족이야기 soon~ 곧 ‘동상이몽’에서 만나요”라면서 본방사수를 독려했다.

앞서 진태현과 박시은은 2022년부터 2023년, 2025년까지 여러 차례 ‘동상이몽2’에 출연해 유산의 아픔을 털어놓고 난임 전문 한의원을 찾는 모습 등을 공개해왔다.

진태현은 지난 2015년 배우 박시은과 결혼 후 대학생 딸을 입양했다. 지난해에는 마라톤 선수 한지혜 포함 두 딸을 입양했다.

한편 최근 진태현은 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 하차했다.

진태현은 “매니저를 통해 제작진의 저의 하차에 관한 설명과 결정을 듣게 됐고 4월 초 마지막 녹화로 이숙캠에서 떠나게 됐다”며 자진 하차가 아님을 밝혔고, 후임 MC로 이동건이 낙점됐다는 소식이 전해지면서 비판 여론이 일었다.

진태현 후임자로는 배우 이동건이 JTBC ‘이혼숙려캠프’에 합류한다는 소식이 전해졌다.