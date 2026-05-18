[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 공식 팬클럽 ‘V.I.P(팬덤명)’ 6기를 모집한다.

18일 YG엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 ‘BIGBANG OFFICIAL 6th V.I.P NOW OPEN’ 포스터를 공개하고 6기 V.I.P 모집을 공식화했다. 이는 지난 2015년 5기 모집 이후 약 11년 만이다.

이번 팬클럽 가입은 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지 내 빅뱅 공식 커뮤니티에서 진행된다.

YG엔터테인먼트 측은 “빅뱅 데뷔 20주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 오랜 시간 변함없는 사랑을 보내준 팬 여러분들과 더욱 가까이서 호흡하고자 공식 팬클럽 모집을 진행하게 됐다”며 “아티스트와 팬이 서로의 이정표가 되어 함께 그려 나갈 빅뱅의 20주년 프로젝트에 많은 기대 부탁드린다”고 했다.

한편 빅뱅은 지난 4월 미국 ‘2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대에 오르며 K-POP 레전드의 귀환을 알렸고 오는 8월 월드투어를 시작으로 글로벌 팬들과 특별한 시간을 이어갈 예정이다.