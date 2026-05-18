- 과기부, K-문샷 핵심사업 AI·HW·SW·배터리 등 패키지 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] “미국, 중국 못잖은 한국형 AI 휴머노이드 로봇 만든다.”

우리나라가 산·학·연·병 역량 결집해 핵심기술 개발부터 현장실증·양산까지 연계한 한국형 휴머노이드 개발에 나선다. 휴머노이드는 미국과 중국이 양강 구도를 형성한 가운데 우리나라가 추격에 나서고 있다. 한국은 기술력은 확보했지만 가격 경쟁력과 AI 인프라 측면에서 양국 사이에 끼인 형국이다. 전문가들은 한국만의 독자적인 전략기술이 확보되면 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 발휘할 수 있을 것으로 보고 있다.

과학기술정보통신부는 18일 한국과학기술연구원(KIST)에서 ‘민관협력 기반 AI 휴머노이드 원천기술 고도화 사업’ 착수 회의를 열고, 산·학·연·병의 역량을 결집해 핵심기술 확보를 위한 민관 협력체계를 본격 가동한다고 밝혔다.

최근 글로벌 휴머노이드 시장의 급속한 성장에 대응하여 국가적 역량을 결집한 경쟁력 확보가 시급하다. 이에 과기정통부는 동 사업을 통해 HW·SW·AI 등 핵심요소를 패키지형으로 통합 개발하는 동시에, 수요처와 기업이 참여해 연구개발의 성과가 양산과 현장 적용으로 바로 이어질 수 있도록 하여 글로벌 기술격차를 조기에 극복하고 시장선점에 나설 계획이다.

이 사업은 AI를 활용하여 과학기술 혁신을 가속화하기 위한 국가프로젝트 ‘K-문샷’의 핵심사업이다. 2030년까지 총 504억원을 투입하여 지능과 신체능력이 통합된 ‘한국형 대표 AI휴머노이드 플랫폼’ 확보를 목표로 한다.

KIST를 주관기관으로 LG전자, LG AI연구원, LG에너지솔루션, 로보스타, 위로보틱스 등 산업계와 서울대학교, KAIST, 고려대학교, 경희대학교 등 학계, 한림대학교성심병원이 힘을 모아 기술개발부터 양산, 실증까지 연계되는 민관 협력체계를 구축해 나갈 계획이다.

참여 연구기관들은 이번 착수회의에서 기관별 세부 연구주제와 추진방안 등을 공유하고, 연구개발 성과가 실제 서비스와 산업·공공 현장으로 확산될 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 하였다.

먼저 휴머노이드 플랫폼의 경우, KIST가 독자 개발한 ‘케이펙스(KAPEX)’를 바탕으로, LG전자는 차세대 양산형 인간형 로봇 모델을 개발하고, 위로보틱스는 다양한 공공 환경에서 활용이 가능한 이동형 인간형 로봇 플랫폼을 고도화할 예정이다.

휴머노이드 지능 고도화를 위한 핵심 기술 개발도 본격 추진된다. 연구진은 시각·촉각·언어·행동을 통합적으로 이해하고 판단할 수 있는 차세대 인공지능 모델을 개발한다. 이를 통해 휴머노이드가 사람처럼 주변 환경을 인식하고, 접촉과 힘을 이해하며, 복잡한 작업을 스스로 계획·수행할 수 있을 것으로 기대된다.

LG에너지솔루션은 세계 최초로 고안전 전고체 배터리 기술을 로봇 플랫폼에 적용하여, 화재 위험을 낮추고 안정적인 장시간 작업 수행이 가능한 휴머노이드를 구현하고 글로벌 안전 표준을 선점할 계획이다.

개발된 기술은 한림대학교성심병원 등 의료·돌봄 환경에서 검증된다. 연구진은 20대 이상의 휴머노이드를 실제 현장에 투입하여, 인간의 의식주 생활 보조와 공공 서비스 수행을 위한 장기 복합 작업 수행능력을 검증하고, 실제 환경에서의 안전성과 신뢰성을 확보해 나갈 계획이다.

김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 “이번 사업은 AI, 휴머노이드, 배터리, 양산 기술, 실증 역량을 하나로 묶어 대한민국 대표 AI휴머노이드 플랫폼을 구축하기 위한 출발점”이라며 “산·학·연·병의 역량을 결집하여 기술개발과 현장실증, 양산을 속도감 있게 추진하고, 글로벌 AI휴머노이드 시장에서 한국이 주도권을 확보할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.