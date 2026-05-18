[헤럴드경제=채상우 기자] 롯데월드 어드벤처가 시급 100만원의 파격 아르바이트생 모집에 나섰다.

18일 롯데월드 어드벤처는 지역 기반 구인구직 서비스 당근알바와 함께 메이플스토리 컬래버레이션 콘텐츠를 색다르게 즐길 수 있는 아르바이트 프로모션을 전개한다고 밝혔다.

이번 이색 아르바이트의 모집 인원은 총 5명이다. 지원은 18일부터 2주 동안 당근마켓 애플리케이션 내 이색 알바 모집 페이지에서 가능하며, 당첨자는 6월 첫째 주에 발표할 예정이다.

최종 선발된 아르바이트생은 6월 5일 오후 롯데월드 어드벤처 메이플아일랜드존에서 일일 비플레이어 캐릭터(NPC)로서 방문객에게 특별 퀘스트를 안내하는 역할을 맡게 된다.

아르바이트생의 총 근무 시간은 1시간으로, 선발자 전원에게는 1인당 100만원의 급여와 함께 다양한 우대 혜택이 제공될 예정이다. 행사 당일 아르바이트생은 올해 4월 새롭게 오픈한 메이플스토리 콘셉트의 신규 어트랙션 3종인 스톤익스프레스, 에오스타워, 아르카나라이드를 대기 없이 우선 탑승할 수 있는 기회를 얻게 된다.

이날 일반 방문객은 아르바이트생의 팻말에 있는 QR코드를 스캔해 미션을 확인한 뒤, 인증사진을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 업로드해 미션에 참여할 수 있다. 퀘스트를 완료한 방문객에게는 핑크빈 LED 키링과 메이플 메소 초콜릿 등 소정의 경품이 선착순으로 지급될 예정이다.

롯데월드 이해열 마케팅부문장은 “선발된 아르바이트생에게는 메이플스토리 속 NPC가 되어보는 이색적인 하루를, 손님에게는 퀘스트에 직접 참여하며 메이플스토리 세계관을 현실서 생생히 즐기는 특별한 경험을 선사할 것으로 기대한다”고 말했다.