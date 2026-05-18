고밀도 3세대 LFP 기술 기반 공급망 구축 대구 국가산단 내 준공…3분기 양산

[헤럴드경제=권제인 기자] 엘앤에프가 리튬인산철(LFP) 양극재 전담 생산기지를 구축하고 올해 본격적인 양산 체제에 돌입한다. 글로벌 LFP 공급망 재편 수요에 대응해 비중국 공급망 구축을 선점하겠다는 구상이다.

엘앤에프는 LFP 양극재 자회사 ‘엘앤에프플러스’ 공장을 준공하고 올해 3분기 말부터 양산(SOP)에 들어간다고 18일 밝혔다. 엘앤에프플러스는 엘앤에프가 100% 출자한 자회사로, LFP 양극재 생산과 판매를 전담한다.

공장은 대구 달성군 국가산업단지 2단계 부지 내 약 10만㎡ 규모로 조성됐다. 지난해 8월 착공 이후 약 9개월 만에 준공됐으며 총 투자 규모는 연산 6만톤 기준 3382억원이다.

엘앤에프는 우선 올해 3분기 말 연산 3만톤 규모 양산 체제를 구축하고, 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 수요 확대에 맞춰 2027년 상반기까지 연간 6만톤 규모로 생산능력을 확대할 계획이다. 회사 측은 중국 외 기업 가운데 세계 최초 수준의 대량 조기 양산 체제를 구축했다고 설명했다.

엘앤에프플러스는 고밀도 3세대 LFP 기술을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 일반 LFP 대비 에너지 밀도를 높여 LFP의 약점으로 꼽히는 낮은 에너지 밀도를 개선했다는 설명이다. 회사는 단순 저가형 제품이 아닌 고부가가치 LFP 시장 공략에 나선다는 전략이다.

적용 분야도 확대하고 있다. 엘앤에프는 전력망용·AI 데이터센터용 에너지저장장치(ESS)를 비롯해 보급형 전기차(EV) 시장까지 공급 논의를 진행 중이며, 중장기적으로 추가 증설도 검토하고 있다.

공급망 내재화 작업도 병행한다. 엘앤에프는 NCM 전구체 사업 경험을 바탕으로 중국 의존도가 높은 FP(인산철) 전구체 기술 내재화를 추진하고 있으며, 차세대 무전구체 공법 개발도 진행 중이다. 이를 통해 원가 경쟁력과 공급망 안정성을 동시에 확보한다는 방침이다.

허제홍 엘앤에프 대표는 “엘앤에프플러스 공장 준공은 단순한 생산 거점 추가를 넘어, 하이니켈 중심의 기존 사업과 LFP 신규 사업이 함께 성장하는 양극재 투트랙 체제의 시작을 의미한다”며 “본업의 견조한 매출 회복세를 바탕으로 LFP라는 새로운 성장축을 더해, EV와 ESS를 아우르는 글로벌 배터리 소재 시장의 핵심 파트너로 도약해 나가겠다“고 말했다.