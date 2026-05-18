- 대국민 지식재산정보 시스템 등에 ‘한국형 양자보안 기술’ 시범적용

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처가 국가 핵심 자산인 IP 데이터를 보호키 위한 선제적 방어체계 구축에 나선다.

지식재산처는 국민이 안심하고 이용할 수 있는 지식재산(IP) 행정서비스를 위해 ‘한국형 양자보안 기술’을 대국민 지식재산정보 시스템 및 내부 행정시스템에 시범적용하는 등 IP 정보보안 체계를 전격 고도화한다고 18일 밝혔다.

우선, ‘지식재산정보 분석플랫폼(IPOP)의 양자내성암호(KpqC) 실증적용’ 방안을 마련키 위한 사업으로 올해 대민 플랫폼에 KpqC 알고리즘을 시범적용하고, 그 과정에서 쌓이게 될 노하우를 향후 분석플랫폼의 핵심 IP정보 보안성 강화라는 성과로 연계한다.

이렇게 도출한 실증성과는 지식재산처와 국가정보원의 합동 심층분석을 거쳐 범정부 표준 레퍼런스 모델로 활용되는 등 양자보안 전환의 실질적인 기틀이 될 전망이다.

이어 미래의 양자해킹 위협으로부터 IP 행정시스템 전반을 보호하는 전방위적 안보 대응력을 갖추고자, 현재 추진 중인 차세대 지식재산행정시스템(IPNEX)의 정보화 전략 계획(Information Strategic Planning, ISP) 수립 과정에서부터 양자보안 기술의 확대 적용을 적극 검토한다.

이는 PQC 표준핵심기술 관련 특허출원(IP5, 1997~2024.6)에서 한국(101건)이 미국(48건)을 2배 이상 앞지르고 있으며, 우리나라의 크립토랩(74건), 삼성SDS(48건)이 글로벌 기업을 상회하는 등 한국의 압도적인 기술적 성과가 자리잡고 있기 때문이다.

지식재산처 정재환 지식재산정보국장은 “고도화된 자율형 공격 AI의 등장과 양자컴퓨팅 위협의 가속화는 사이버 보안의 새로운 임계점을 의미한다”며 “실증적용부터 차세대 시스템 구축까지 양자보안 기술을 내실 있게 안착시켜 국가 핵심 지식재산에 대한 안보 주권을 확립하고, 어떠한 지능형 공격에도 우리 기술의 가치가 훼손되지 않는 견고한 디지털 안보 인프라를 구축하겠다”고 밝혔다.

한편, 지식재산처는 양자보안 인프라 강화와 함께 일반 국민들의 양자보안에 대한 기술적 거리감을 좁히고 정보보안 인식을 제고키 위해 ‘한눈에 보는 한국형 양자내성암호(KpqC)와 지식재산(IP) 트렌드’를 인포그래픽으로 제작해 공개한다.

해당 인포그래픽에는 양자컴퓨터의 HNDL 해킹위험성을 경고하고, 이에 대응하는 PQC의 3대 핵심 원리인 격자·코드·해시 기술을 시각적으로 풀이해 세계 최고 수준의 KpqC 특허 경쟁력을 통해 대한민국이 글로벌 양자보안 기술패권을 선도하고 있음을 대내외에 알릴 예정이다.