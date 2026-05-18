장애인고용공단, 연 2회 실태조사…장애인 취업, 실업 등 국가 통계 지표 생산에 활용

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국장애인고용공단 고용개발원은 장애인 고용률, 실업률 등 장애인 고용정책 수립에 필요한 노동시장 필수자료를 생산하기 위해 ‘2026년 상반기 장애인경제활동실태조사’를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 조사는 장애인 고용정책 대상의 정확한 규모를 추정하기 위해 무작위로 추출된 만 15세 이상 등록장애인 1만1000명을 대상으로 18일부터 7월 12일까지 진행된다.

조사내용은 ▷인적사항 ▷장애정보 ▷경제활동상태 판별 ▷취업자/실업자/비경제활동인구 특성 ▷고용서비스 욕구 ▷가구정보 ▷직업훈련 수요 등 총 9개 분야로 구성됐다.

조사는 전문 조사기관인 ㈜한국리서치를 통해 진행되며, 교육과정을 거친 전담 조사원이 가정을 방문해 전자조사표가 탑재된 태블릿PC로 1대1 면접 조사를 진행한다.

이 조사는 응답자와 응답 내용에 대한 비밀을 철저하게 보장하며, 수집된 모든 자료는 통계 작성의 목적으로만 활용된다.

조사 결과 자료는 올해 12월에 공표되며, 한국장애인고용공단 누리집과 고용개발원 누리집에서 확인할 수 있다.