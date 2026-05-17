윤용근 후보 개소식 참석…‘용퇴’ 정진석에 90도 인사

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 보궐선거 격전지인 충남 공주·부여·청양을 방문해 지지층 결집을 시도하며 격전지 ‘중원’ 표심 공략에 박차를 가했다.

장 대표는 지난 9일 충북 옥천과 충남 천안을 시작으로 청주, 세종 등을 잇달아 방문한 데 이어 17일 오후 충남 공주에서 열린 윤용근 국회의원 보궐선거 후보의 선거 사무소 개소식에 참석했다. 이 자리에는 해당 지역구에 공천을 신청했다가 철회한 정진석 전 국회부의장도 동석해 눈길을 끌었다.

장 대표는 축사에서 “이곳은 백제의 심장이다. 무도한 이재명 정권과 맞서 싸울 백제의 장수가 필요하다”며 “지금 윤용근을 불러낸 것은 대한민국”이라고 목소리를 높였다. 이어 용퇴를 결정한 정 전 부의장을 향해 “당을 위해, 보수의 승리를 위해 큰 결단을 해 주셨다”며 “그 결단이 반드시 승리로 이어지리라 믿는다”고 치하했다. 현장에서는 빨간색 당 점퍼를 입은 장 대표가 검은 정장 차림의 정 전 부의장에게 허리를 90도로 숙여 예의를 갖추는 모습이 포착되기도 했다.

행사에 참석한 국민의힘 중진 의원들도 정 전 부의장을 치켜세우며 세 결집에 화력을 보탰다. 5선 김기현 의원은 “충청의 정신을 대변해 온 JP(김종필 전 총리) 정신을 이어받은 정 전 부의장이 앞으로 더 큰 역할을 할 것”이라고 말했고, 5선 나경원 의원 역시 “대인의 면모를 보여 주셨다. 깊이 감사드린다”고 했다. 3선 성일종 의원도 “정 전 부의장은 충청의 품격”이라며 “정진석의 힘으로 (선거를) 쓸어 버리자”고 당원들의 호응을 유도했다.

이에 정 전 부의장은 “저 개인보다 애당을 실천하는 것이 애국을 실천하는 것이라는 생각에 저에 앞서 국민의힘을 더 많이 사랑하기로 결심했다”고 공천 철회 배경을 밝힌 뒤, “우리는 이제 금강을 최후의 배수진으로 함께 결전을 치러 내야 한다”고 의지를 다졌다. 윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 그는 현 정권을 겨냥해 “현직 대통령이 권력을 이용해 자기 죄를 지우고 자기 재판을 없애는 짓이 진짜 내란”이라며 “장 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐 이번에 출전한 국민의힘 후보들을 모조리 당선시키자”고 사기를 북돋웠다.

장 대표는 발언이 끝난 후 윤 후보 부부에게 당의 상징색인 빨간색 운동화를 전달했고, 윤 후보는 “이 신발 바닥이 다 닳도록 열심히 뛰겠다”고 화답했다. 이날 개소식에는 윤상현, 곽규택, 강승규 의원 등이 대거 참석했으며, 장 대표는 현장에서 중학교 시절 은사와 깜짝 조우해 눈시울을 붉히기도 했다.