세계 최대 헤지펀드 중 하나인 브리지워터 어소시에이츠의 창업자 레이 달리오는 미국의 글로벌 리더십 약화와 중국의 부상을 근거로 국제 질서가 빠르게 재편될 가능성을 제기했다. 특히 최근 개최된 미중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석이 미국보다 우세한 성과를 거두었다는 평가가 나오는 가운데, 달리오는 각국이 중국의 영향력을 인정하고 외교 노선을 재조정하는 ‘조공(tribute) 체제’가 형성되고 있다고 진단했다.

달리오는 16일(현지시간) 블룸버그TV 인터뷰에서 “현재 세계 각국은 미국이 이란과의 전쟁에서 승리할 수 있는지 여부를 주시하고 있다”며 “이 과정에서 미국이 유사시 동맹을 방어할 수 있을지에 대한 신뢰가 흔들리고 있다”고 밝혔다.

달리오는 그간 미국의 국가부채가 지속 불가능한 수준에 근접하고 있으며, 중국의 부상으로 2차 세계대전 이후 형성된 국제 질서가 빠르게 변화할 수 있다고 경고해왔다.

그는 미국이 전 세계 약 80개국에 750여 개 군사기지를 두고 있는 점을 언급하며 “이 같은 동맹 구조는 미국이 필요할 때 군사적으로 개입해 보호해줄 것이라는 전제 위에 형성돼 있다”고 설명했다. 이어 “그러나 이란과의 전쟁에서조차 확실한 승리를 장담할 수 없다는 인식이 확산되면서 동맹국들의 판단에도 변화가 나타나고 있다”고 말했다.

달리오는 이러한 변화가 특히 아시아 지역에서 두드러진다고 분석했다. 그동안 미국은 중국을 견제하는 핵심 균형추 역할을 해왔지만, 이제는 미국이 적극적으로 개입하지 않을 수 있다는 인식이 퍼지면서 각국이 중국과의 관계를 재조정하는 움직임을 보이고 있다는 설명이다.

특히 최근 중국 베이징에서 열린 미중 정상회담에서 시진핑 주석이 보다 우세한 결과를 얻어내며 판세를 주도한 점은 이러한 달리오의 진단을 뒷받침하는 핵심 사례로 꼽힌다. 시 주석이 대만 문제를 건드릴 경우 무역 협력과 중동 안보 협조가 동시에 무너질 수 있다는 강력한 경고성 메시지를 던진 반면, 트럼프 대통령은 대만 관련 언급을 최소화한 채 현상 유지와 갈등 관리에 치중하는 방어적인 모습을 보였다.

결과적으로 미국이 당장의 충돌을 억제하는 데 무게를 둔 사이, 중국은 회담 전반의 분위기를 리드하며 ‘미국과 대등한 글로벌 초강대국’의 위상을 국제사회에 확고히 각인시켜 사실상 외교적 판정승을 거두었다는 평가를 받고 있다.

달리오는 여러 국가 지도자들이 중국을 방문해 관계 강화를 모색하는 흐름을 두고 일종의 ‘조공 체제’로 볼 수 있다며, “중국의 영향력을 인정하고 이에 맞춰 외교·경제 전략을 조정하려는 움직임”이라고 설명했다. 다만 그는 이 체제가 강압적 지배 질서라기보다 강대국이 약소국을 보호하고 약소국은 강대국의 영향력을 인정하는 상호 의존적 구조에 가깝다고 덧붙였다.

나아가 달리오는 중국 기업들의 글로벌 시장 진출 활성화와 위안화의 국제 통화 역할 확대로 인해 중국의 경제적 영향력도 계속해서 가속화될 것으로 전망했다.

시장에서는 달리오의 발언이 최근 지정학적 긴장 및 미중 정상회담의 결과와 맞물려 미국 중심의 일극 체제가 흔들리고 있다는 인식을 반영한 것으로 보고 있다. 미국의 재정적자 확대와 국가부채 증가, 대외 군사 개입에 대한 피로감이 누적된 상황에서 중국이 외교적·경제적 입지를 넓혀가고 있다는 분석이다.

한편 달리오는 글로벌 매크로 전략을 기반으로 브리지워터를 세계 최대 헤지펀드로 성장시킨 인물로, 월가에서는 ‘투자의 구루’로 불린다.