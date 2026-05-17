철근 누락 사태 ‘시정 실패론’ 규정

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 17일 GTX-A 노선 삼성역 구간에서 발생한 철근 누락 등 시공 오류 사태를 정조준하며 오세훈 국민의힘 후보를 향한 ‘시정 실패론’ 공세에 화력을 집중했다.

정 후보는 이날 오전 삼성역 GTX-A 공사 현장을 직접 방문해 부실시공 현황을 점검한 뒤, 해당 문제가 오 후보의 시장 재임 기간에 일어났다는 점을 파고들었다.

정 후보는 현장에서 “이런 중대한 부실이 생겼다면 모든 공사를 중단하고 대책 회의를 거쳐 안전을 보강한 후 추가로 공사가 진행돼야 한다”며 “(그러지 않은 이번 사태는) 서울시의 무책임한 안전 불감증을 그대로 드러내는 일”이라고 비판했다. 이어 공사 전반을 책임지고 결재한 라인이 본부장급에 머물렀다는 점을 지적하며 “이것이 바로 서울시가 안전 문제를 어떻게 생각하는지 명확히 보여 주는 현실”이라고 일침을 가했다.

또한 시공사의 오류 인지 시점과 정부 보고 사이에 시차가 존재했던 점을 거론하며 “그 사이 공사가 계속되면서 만들어지는 불안 문제는 어떻게 해소할지 서울시는 답해야 한다”고 지적했다. 오 후보를 향해서는 “부실시공 사태를 언제 처음 보고 받았고 어떤 조치를 취했는지 답해 주기를 바란다”고 압박했다.

정 후보 캠프 측도 지원사격에 나섰다. 이인영 상임선거대책위원장은 이날 국회 간담회에서 “우리는 (국회) 국토교통위원회 의원들과 상의해 사태의 진상을 명확히 규명하고 재발 방지 대책을 마련할 것이며 필요하다면 법적 책임도 묻게 될 것”이라며 “소통이 아니라 ‘쇼통’의 이면에 숨겨져 있던 오 후보의 민낯이 드러난 것이라면 경악하지 않을 수 없다”고 목소리를 높였다.