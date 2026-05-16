삼성전자 회장, 노사 문제로 일정 변경해 급거 귀국 김포비즈니스항공센터서 입장 발표 “회사 문제로 심려…국민·고객에 사과” “삼성 모두 한몸 한가족, 삼성인 자부할 수 있게 최선 다하자” 노동부 장관은 삼성 경영진 만나 중재

이재용 “내부 문제로 심려…국민께 머리 숙여 사죄”

[헤럴드경제=서경원 기자] 이재용 삼성전자 회장이 16일 대국민 사과에 나섰다. 이 회장이 공개 사과 입장을 밝힌 건 2019년 이후 7년만이고, 2022년 회장 취임 이후로는 처음이다.

이처럼 이 회장이 창사 두번째 총파업 전 국민들 앞에 고개를 숙이면서, 복잡하게 꼬인 노사 문제의 실타래가 풀릴 수 있다는 관측이 나온다. 이 회장은 이날 노조에 한마음으로 힘을 모으자고 호소했다.

이 회장은 16일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국하면서 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족”이라며 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 말했다.

그는 “매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다”며 “우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해 봅시다”라고 강조했다.

이 회장은 “저희 회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다”며 “항상 저희 삼성을 응원해 주시고 사랑해 주시고 또 채찍질해 주시는 우리 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다.

이어 “끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써주고 계시는 정부와 관계자 여러분께 고맙다는 말씀을 드린다”며 “걱정을 끼쳐 드려 죄송하다는 말씀, 고객 여러분들과 국민 여러분들께 다시 한 번 머리 숙여 올린다”고 덧붙였다.

이 회장은 준비한 원고를 꺼내 읽은 뒤 자리를 떠났다. 사과의 발언을 할 때 세 차례에 걸쳐 고개를 숙이기도 했다. 이 회장은 해외 출장 중 노조 파업을 앞두고 일정을 변경해 이날 귀국한 것으로 알려졌다.

이 회장이 공개석상에서 대국민 사과를 한 것은 2015년 6월 중동호흡기증후군(MERS·메르스) 사태, 2020년 5월 경영권 승계 및 노조 문제 관련 이후 이번이 세 번째다. 앞서 두 차례 사과는 부회장 시절이었다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부는 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화 등 요구를 내걸고 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 벌일 계획이다.

최근까지 파업 참가 의사를 밝힌 조합원은 4만6000명이 넘었으며 노조는 최대 5만명의 조합원이 파업에 참여할 것이라고 주장했다.

한편, 삼성전자 노조가 예고한 총파업이 닷새 앞으로 다가온 가운데 김영훈 고용노동부 장관이 16일 삼성전자 경영진을 만나 중재에 나섰다.

노동부는 이날 기자들에게 보낸 공지에서 “김 장관은 오늘 삼성전자 경영진을 만나 한 시간 정도 면담했다”고 밝혔다.

노동부는 “김 장관은 어제 노동조합과 면담한 내용과 정부 입장 등을 사측에 설명하고 사측도 대화에 적극적으로 나서 문제를 해결해줄 것을 당부했다”고 설명했다.

김 장관은 전날에는 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부의 최승호 위원장과 만났다.

노조는 이번 교섭에서 영업이익 15%의 성과급 고정 지급과 상한 폐지 제도화를 요구하고 있지만, 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상을 통해 유연한 제도화가 가능하다는 입장이어서 양측 주장이 평행선을 달리는 상황이다.