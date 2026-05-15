초등학교 6학년 담임 박병기 선생님 만나 李대통령 “좋은 세상에서 건강하게 살아가자”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 15일 스승의 날을 맞아 경북 안동에서 초등학교 시절 은사를 만나 “정말 고맙습니다”라고 감사를 전했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이 대통령은 경북 안동의 한 식당에서 은사인 박병기 선생님과 삼계초등학교 동문들을 만나 오찬을 함께했다”며 이같이 전했다.

안 부대변인은 “박병기 선생님은 이 대통령의 모교인 삼계초등학교에서 6학년 담임을 맡았던 은사로, 이 대통령은 과거 여러 차례 박 선생님에 대한 감사와 존경의 뜻을 밝혀왔다”면서 “동문들은 식당에 도착한 이 대통령을 따뜻한 박수로 맞이했다”고 했다.

이 대통령은 이 자리에서 박 선생님께 “건강하시죠?”라고 안부를 물었고, 동문들에게도 “옛날이나 지금이나 하나도 안 변했다”며 인사했다고 한다.

이어 이 대통령은 박 선생님의 가슴에 카네이션을 달아드린 뒤 “선생님, 정말 고맙습니다”라고 말하고 포옹했다.

동문들 역시 ‘스승의 은혜에 감사드립니다’라는 인사와 함께 꽃바구니를 전달하며 감사와 존경의 마음을 전했다고 한다. 그러자 박 선생님은 “이런 자리를 마련해줘서 정말 감사하다”며 “오늘 정말 행복한 날”이라고 말했다.

안 부대변인은 “이 대통령은 박 선생님, 동문들과 함께 불고기, 두부김치, 배추전 등 정겨운 음식으로 오찬을 함께하며 학창 시절 추억과 서로의 근황에 대한 이야기를 나눴다”며 “식사 내내 웃음이 끊이지 않았고, 이야기가 오갈 때마다 화기애애한 분위기가 계속됐다”고 분위기를 전했다.

특히 박 선생님은 이 대통령에게 “정말 감격스럽다”며 “어떤 선생님이 이런 영광을 누릴 수 있을까 싶다”고 눈시울을 붉히기도 했다. 이어 박 선생님은 이 대통령에게 “나라를 제자리로 잡아줘서 고맙다”며 “가는 곳마다 ‘이재명 잘한다’는 이야기가 많이 들려 기분이 참 좋다”고 말했다. 또한 “끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다”며 “고향의 발전을 위해서도 각별히 힘써달라”고 당부했다.

이에 이 대통령은 “선생님께 다시 한번 감사드린다”고 말했다. 또한 “친구들도 이렇게 함께해줘서 정말 반갑고 고맙다”며 “좋은 세상에서 모두 건강하게 잘 살아 가자”고 인사했다고 안 부대변인은 말했다.