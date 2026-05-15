아덴만·소말리아 해역 파병 앞둔 왕건함 방문…“우리 선박 든든한 친구 돼달라” 중동 해상안보 위협 고조…“안전 최우선으로 임무 수행해야”

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 정세 불안과 호르무즈 해협 긴장이 이어지는 가운데 황종우 해양수산부 장관이 아덴만·소말리아 해역으로 출정하는 청해부대 48진 장병들을 찾아 임무 수행을 격려했다.

해수부는 15일 “황 장관이 부산 해군작전사령부를 방문해 청해부대 48진 왕건함 장병들을 격려하고 성공적인 임무 수행과 무사 귀환을 당부했다”고 밝혔다.

청해부대는 우리 선박 보호와 해양안보 작전을 위해 아덴만 인근 해역에 파병되는 부대다. 최근 중동 정세 불안과 아덴만·소말리아 해역 해적 위협이 이어지면서 해상 안전 확보 중요성도 커지고 있다.

황 장관은 환송식에서 “조국과 영토를 수호하는 투철한 사명감과 긍지로 우리 선박들을 지켜주고 안내하는 든든한 친구가 되어주기를 바란다”고 말했다.

이어 “무엇보다 안전을 최우선으로 하는 임무 수행으로 건강하게 돌아오는 것이 충성이요 애국이라는 점을 꼭 기억해 달라”고 강조했다.

청해부대는 2009년 3월부터 아덴만 인근 해역에서 우리 선박 호송과 다국적 연합함대 해양안보작전에 참여하고 있다. 현재는 지난해 12월 출항한 47진 대조영함이 해당 임무를 수행 중이다.