1분기 연결 기준 매출 1조6012억 당기순이익 171억…4.5배 늘어

[헤럴드경제=신혜원 기자] 수익성 중심 선별 수주와 원가관리 강화 등 내실 경영 기조를 실천해 온 롯데건설이 올 1분기 500억대 영업이익을 기록하며 본격적인 실적 턴어라운드를 보이고 있다.

15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데건설은 올해 1분기 연결 기준 매출액 1조6012억원, 영업이익 504억원, 당기순이익 171억원으로 집계됐다. 영업이익은 전년 동기(38억원)와 비교해 약 13배 증가했다. 당기순이익도 전년 동기 38억원 대비 약 4.5배 늘었다.

특히 원가율은 91.7%로 전년 동기 95.4% 대비 3.7%포인트 개선됐다. 원가 급등 시기와 맞물렸던 고원가 현장의 매출 비중이 줄어든 데다, 철저한 원가관리 시스템을 통해 현장별 수익성이 개선되면서 전반적인 원가율이 안정화된 것으로 분석된다.

재무 안정성 지표도 개선됐다. 1분기 부채비율은 168.2%로 지난해 말186.7% 대비 18.5%포인트 낮아졌다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 규모 역시 지난해 말 3조1500억원대에서 2조9700억원대로 약 1800억원 줄어 2조원대로 내려왔다.

이는 롯데건설 자기자본(3조5249억 원)을 밑도는 수치다. 롯데건설은 철저한 사업 일정 준수와 본 PF 전환 등을 통해 올해 연말까지 우발채무를 2조원대 초반으로 축소한다는 계획이다.

올 들어 롯데건설은 수주 단계에서 사업성, 예상 수익률, 시공 리스크 등을 면밀히 검토해 우량사업장 위주의 선별 수주를 지속하는 한편, 수주 후에도 현장 및 공정별 모니터링을 강화해왔다.

내실 경영을 바탕으로 사업 경쟁력 강화에도 박차를 가한다. 주력인 도시정비사업으로 안정적 수익을 확보하는 동시에 그룹 연계 개발사업을 통해 중장기 성장 기반을 다진다는 전략이다. 프리미엄 브랜드 파워를 앞세운 도시정비사업부문에서 입지를 더욱 강화하고, 그룹 계열사 보유 부동산과 롯데건설의 기획·시공 역량을 결합한 복합개발로 종합 디벨로퍼 역량도 확대해 나갈 예정이다.

롯데건설은 올해 서울 송파구 가락극동아파트 재건축(4840억원), 성동구 금호 제21구역 재개발(6242억원), 창원 용호3구역 재건축(3967억원)사업을 연이어 따내며 총 1조5049억 원의 도시정비 수주 실적을 달성했다.

아울러 롯데건설은 안정적인 유동성 확보에도 적극 나서고 있다. 최근 업계 최초로 준공 임박 사업장의 공사대금채권을 활용한 자산유동화증권(ABS)를 개발해 AAA 등급 채권을 발행하고 3000억원을 조달했다. 이번에 발행된 채권 등급은 롯데건설 자체 신용등급(A0)보다 높아 기존 차입 금리 대비 낮은 비용으로 자금을 조달했다.

한편 롯데건설은 아파트, 호텔, 백화점 등 주거와 생활공간에서부터 도로, 교량, 플랜트 등의 사회기반·산업시설에 이르는 건설산업 전분야에 걸친 공사를 수주하고 있다.