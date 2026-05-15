[헤럴드경제=박연수 기자] 농심의 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 674억원으로 전년 대비 20.3% 성장했다고 15일 공시했다.

같은 기간 매출은 9340억원으로 전년 동기 대비 4.6% 신장했다.

국내법인 매출은 전년 동기 대비 2.8% 감소했으나, 미국·중국·일본 등 호조로 해외법인 매출은 23.1% 성장했다.