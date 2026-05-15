[헤럴드경제=박연수 기자] 농심의 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 674억원으로 전년 대비 20.3% 성장했다고 15일 공시했다.
같은 기간 매출은 9340억원으로 전년 동기 대비 4.6% 신장했다.
국내법인 매출은 전년 동기 대비 2.8% 감소했으나, 미국·중국·일본 등 호조로 해외법인 매출은 23.1% 성장했다.
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입력 2026-05-15 16:25:41
[헤럴드경제=박연수 기자] 농심의 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 674억원으로 전년 대비 20.3% 성장했다고 15일 공시했다.
같은 기간 매출은 9340억원으로 전년 동기 대비 4.6% 신장했다.
국내법인 매출은 전년 동기 대비 2.8% 감소했으나, 미국·중국·일본 등 호조로 해외법인 매출은 23.1% 성장했다.
[단독] SK하이닉스 ‘HBM 개발 주도’ 박성욱 전 부회장, 美 AI 컴퍼니 합류
SK하이닉스의 HBM(고대역폭메모리) 개발을 이끈 박성욱 전 대표이사(부회장)가 8년여 만에 미국 AI 컴퍼니(법인명 SK하이닉스 낸드 프로덕트 솔루션) 사외이사로 합류했다. 미국 AI 생태계 진입을 위해 만들어진 AI 컴퍼니에서 기술과 경영 노하우를 전달하는 역할을 할 전망이다.
“아이 1명당 1억, 육아휴직 2년, 재택근무” 파격 시도…사내 출산율 ‘두 배’ 이상 늘었다
[헤럴드경제=고재우 기자] ‘0.8명.’ (국가데이터처 지난해 기준 합계 출산율) 저출산 문제 해결이 전 사회적인 과제로 떠오른 가운데, 출산율 제고를 위한 크래프톤의 ‘파격 제도’가 눈길을 끌고 있다. 자녀당 최대 1억원 제공 등 현금성 지원 및 육아휴직 최대 2년 연장 등 비현금성 지원 등을 내놓은 결과, 사내 출산율이 ‘두 배 이상’ 증가했다. 특히 비현금성 지원에 대한 구성원의 만족도가 높은 것으로 나타났다. 14일 업계에 따르면 크래프톤은 지난해부터 출산·육아 지원 제도 강화했다. 지원 제도는 크게 현금성 지원과 비현금성 지원으로 나뉜다. 현금성 지원은 자녀당 최대 1억원 제공이 대표적이다. 세부적으로 지난해 1월 1일 이후 출산한 자녀에 ‘출산장려금’ 명목으로 6000만원을 주고, 자녀가 만 8세에 이를 때까지 ‘육아 지원금’ 명목으로 매해 500만원씩 최대 4000만원을 제공하는 식이다. 육아 지원금은 육아 도우미 서비스를 제공하는 자녀 돌봄 플랫폼에서 사용할 수 있다.
세상 떠난 아빠 대신 엄마랑 신부 입장, 하객들 수군수군…“딸 상처받을까 걱정”
[헤럴드경제=최원혁 기자] 딸의 결혼식을 앞두고 세상을 떠난 남편을 대신해 함께 신부 입장을 했다가 하객들로부터 “이상하다”는 이야기를 들었다는 60대 여성의 사연이 전해졌다. 7일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 하와이에서 40년째 살고 있는 60대 여성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 “최근 딸이 결혼했는데 식 한 달 전에 남편이 갑자기 세상을 떠났다. 큰 슬픔이었지만 딸을 위해 마음을 빠르게 추슬렀다”고 밝혔다. 이어 “결혼식을 일주일 앞두고 딸이 ‘버진로드를 엄마와 같이 입장하고 싶다’고 하더라”며 “결혼식 당일이 됐고 딸이 원하는 대로 함께 신부 입장을 했다”고 말했다. 하지만 식을 마치고 하객들에게 감사 인사를 전하던 중 A씨는 한 지인으로부터 이상한 얘기를 들었다. 지인은 “엄마랑 손잡고 입장하는 거 좀 그렇지 않냐”며 “사정은 알지만 외삼촌이 해야 하는 거 아니냐. 엄마가 딸 손 잡고 신부 입장하는 것은 생전에 듣지도 보지도 못했다”고 말했다. A씨는 “나중에 알고
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는