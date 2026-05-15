서사적 몰입 만든 ‘방탄 유니버스’ 130년의 역사 관통 ‘아리랑’ 완성 콘셉트 넘어 팬덤 체류 연장 플랫폼

[헤럴드경제=고승희 기자] 피투성이가 된 소년이, 창틈 사이로 비추는 햇살과 새소리와 이질적인 분위기를 자아낸다. 눈물범벅이 된 소년은 두려운 기억을 지워내듯 피 묻은 손을 씻어낸다. 청춘은 아름다움이 아니라 ‘불안’이었다. 소년은 다급히 ‘형’을 찾는다. 그(뷔)의 구원자, 여섯 명의 또 다른 소년들이 모이며 이야기는 시작된다. ‘가장 찬란한 시절’, ‘너무 아름다워 두려운’ 청춘은 너무도 불안정했다. 무너진 청춘들은 서로를 붙든다. 끝끝내 구원하지 못하더라도 끊임없이 서로를 살려내려는 연대. ‘화양연화 온 스테이지:프롤로그’는 방탄소년단 서사의 시작점이다.

K-팝 역사에서 ‘세계관’은 단순한 콘셉트가 아니다. 그것은 팬덤을 머물게 하는 플랫폼이자, 아티스트의 생명을 연장시키는 ‘독립 IP(지식재산권)’이며, 글로벌 엔터테인먼트 산업이 탐내는 ‘지속가능한 자산’이 됐다. 그 거대한 전환점의 출발에 바로 ‘방탄소년단 세계관’, 즉 ‘BU(BTS UNVERSE)’가 있었다.

2015년 방탄소년단의 ‘화양연화(花樣年華)’는 일종의 K-팝 세계관의 교과서이자, 하이브 스토리 IP 전략의 원형이다. ‘BTS 유니버스(BU)’는 아티스트의 음악적 메시지를 ‘가상의 내러티브’와 결합, 웹툰이나 소설 등 다른 IP로 확장하며 ‘트랜스미디어 스토리텔링’의 표준을 정립했다. 이 출발은 현재 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 통해 확장, ‘BTS 2.0’ 시대의 새로운 이야기로 다져가고 있다.

‘화양연화’, 청춘의 불안과 연대 잇는 ‘타임 루프의 서사학’

데뷔 초기 ‘학교 3부작’ 속 방탄소년단은 사회적 억압에 저항하는 전형적인 10대 소년들이었다. 이들은 2015년을 기점으로 새로운 이야기를 시작했다. ‘화양연화 pt.1’의 타이틀곡 ‘아이 니드 유(I Need U)’ 뮤직비디오가 ‘캐릭터 리부트’의 시작이었다.

‘불타는 꽃, 물에 젖은 운동화, 기차역 플랫폼, 반복되는 추락과 죽음.’

뮤직비디오는 당시 K-팝 팬덤에 낯선 감각을 남겼다. 설명은 불친절했고, 이야기는 듬성듬성 이어졌다. 장면들은 연결되는 듯 끊겼고, 인물들의 감정은 끝내 명확하게 해석되지 않았다. 팬들은 뮤직비디오를 ‘해독’하며 그들의 이야기를 함께 만들어갔다.

뮤직비디오에선 멤버들의 본명을 딴 7명의 가상 캐릭터가 나온다. 이들을 통해 ‘청춘’이라는 ‘보편적 테마’ 뒤에 숨겨진 불안과 고통, 연대를 드라마틱하게 풀어냈다.

‘김석진(진)’을 중심으로 한 ‘타임 루프’ 설정은 팬들의 ‘참여형 해석 문화’를 탄생하게 한 핵심 장치였다. 그간 K-팝 기획사가 설정한 세계관을 수동적으로 받아들이던 팬덤은 BU를 계기로 ‘공동 서사 창작자’가 됐다. 그러자 팬덤은 아티스트의 세계관 안에서 ‘함께’ 살아가기 시작했다. 팬덤이 더 이상 음악만 소비하는 게 아니라 또 하나의 IP 창작자로서 역할을 하기 시작한 것이다.

방탄소년단의 ‘화양연화’ 서사는 2019년 네이버웹툰 ‘화양연화 Pt.0’와 소설 ‘화양연화 더 노트’로 출간됐다. 멤버들을 주인공 삼은 구체적인 이야기와 캐릭터는 팬덤의 몰입을 높였다. 탄탄한 ‘원전’의 힘은 아티스트의 활동 중단 시기에도 팬덤이 서사를 스스로 소비하고 재생산하게 만드는 강력한 자생력을 갖게 했다.

새 이정표 ‘아리랑’, 130년 전 ‘하워드 7인’의 운명적 교차

그로부터 10년. 이후 방탄소년단의 세계관은 ‘러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)’를 거쳐 상처의 수용으로, ‘맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL)’을 통해 인간 내면의 탐구로 확장됐다. 2026년의 서사는 마침내 개인 청춘을 넘어 집단적 기억의 층위로 이동한다. 지난 3월 발매한 정규 5집 ‘아리랑’이다.

‘흙수저 아이돌’로 출발한 ‘흔들리는 청춘‘은 10년 사이 탄탄한 성장을 통해 전혀 다른 자아가 됐다. 세계 음악시장의 중심이 된 그룹은 이제 민족적 정체성과 글로벌 보편성의 결합이라는 새로운 차원으로 진화했다.

앨범의 핵심 동력은 1896년 미국 워싱턴 D.C. 하워드 대학교에서 한국인 청년들이 최초로 ‘아리랑’을 녹음했던 역사적 실화에서 끌어왔다.

당시 일본의 감시를 피해 미국으로 건너간 안정식, 이희철, 손영덕 등 7명의 청년은 낯선 타국 땅에서 자신들의 목소리를 왁스 실린더에 남겼다. 먼 훗날 ‘하워드 세븐’(The Howard Seven)이라고 불리게 된 이 사건은, 130년의 세월을 넘어 현재의 방탄소년단 7명과 운명적으로 오버랩됐다.

하이브는 이 역사적 고증을 1분 남짓한 애니메이션 예고편으로 풀었다. 축음기 앞에 모인 1896년의 청년들이 2013년 데뷔 당시의 방탄소년단으로 전이되는 연출을 통해, 한국인의 ‘문화적 회복 탄력성’을 상징화했다. 과거의 디아스포라와 현재 글로벌 팝스타가 된 ‘한국인’ 방탄소년단의 생존 서사가 한 장면 안에서 포개진 것이다.

외부인으로 살아야 했던 존재들의 ‘생존 기억’은, 한국에서 태어나 ‘K-팝’이라는 변방 콘텐츠를 세계 중심으로 끌어올린 방탄소년단의 역사와 맞닿는다. ‘아리랑 서사’는 방탄소년단의 뿌리 찾기인 동시에 세계관의 확장이다. 앨범에서 방탄소년단은 자신들을 ‘에일리언스(Aliens, 이방인)’라 칭하며, 서구의 기준으로 타자화됐던 경험을 특별함으로 재정의한다.

앞서 ‘화양연화’가 개인 청춘의 불안과 상실을 다뤘다면, ‘아리랑’은 그 감정을 집단적 기억과 디아스포라의 층위까지 넓힌다. BTS 세계관이 청춘 서사를 넘어, 이동과 생존, 타자성과 회복을 다루는 현대 신화로 확장된다.

BTS 2.0: 보편적 메시지로 승화된 스토리 IP의 미래

‘아리랑’ 앨범은 발매 직후 전 세계 115개국 Apple Music 차트 1위를 휩쓸었다. 타이틀곡 ‘Swim(SWIM)’은 빌보드 ‘핫 100’ 1위에 올랐다.

방탄소년단은 앨범 발매에 앞서 “당신의 사랑 노래는 무엇입니까?”라는 질문을 던지는 보편적 캠페인을 진행하며 이전과 같은 방식으로 팬들을 세계관 안으로 이끌었다.

사실 기존의 K-팝 소비 사이클은 지속성이 부족했다. 한 기획사 관계자는 “보통 컴백 때 소비가 폭발하고, 공백기엔 다소 이탈하는 경향이 얕은 팬층 사이에서 두드러진다”며 “이러한 팬덤의 충성도를 높여 정주 시간을 늘리기 위해 IP 다변화에 대한 필요성이 커지고 있다”고 말했다.

방탄소년단의 세계관처럼 스토리 IP로 확장된 세계관은 팬덤의 체류 시간을 늘린다. 아티스트 세계관과 함께 울고 웃는 팬덤은 히트곡 몇 개에 연연하지 않는 높은 충성도로 아티스트의 이야기에 머무는 것이다.

K-팝은 이제 더 이상 음악 산업만이 아니다. 때론 마블, 스타워즈, 해리포터처럼 캐릭터와 세계관을 중심으로 움직이는 ‘서사 산업’에 접근하며 확장을 꾀하고 있다.

업계 관계자는 “탄탄한 세계관이 만들어지면 웹툰과 애니메이션, 게임 등으로 콘텐츠 확장이 무한해진다”며 “각 콘텐츠를 통한 개별 굿즈의 소비가 이뤄져 IP의 선순환 구조를 끌어낸다”고 말했다.