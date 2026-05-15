[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대가 15일 삼성전자 노조의 총파업 예고와 관련해 “절대로 파업같은 상황이 오지 않길 (바란다)”고 했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 삼성전자 노조가 파업을 강행시 정부가 긴급조정권 카드를 꺼낼 수 있는지를 묻는 질문에 “아직까지 어떤 결정을 할 수 있는 단계는 아니다”면서 이같이 말했다.

다만 이 수석은 “노사간의 협의가 잘 마무리 되기를 바라고 있다”면서 “삼성전자가 국가경제에 차지하는 비중이나 역할이 엄청나게 크다”고 우려했다.

이어 “상당한 우려와 걱정의 눈으로 보고 있다”면서도 “긴급조정권을 발동한다든가 이렇게 단정지을수는 없다”면서 긴급조정권 발동에 대해서는 조심스러운 입장을 내놨다.

전날 김정관 산업부장관이 “삼성전자 노조 파업 시 긴급조정권 발동이 불가피하다”고 밝힌 부분에 대해서는 사전에 청와대와 조율이 됐다는 점도 언급했다.

그는 “어제 산업부 장관께서 (긴급조정권을) 말씀했는데, 산업장관으로서의 할말을 했다고 생각한다”고도 했다.

이어 “‘산업부 장관의 발언이 청와대와 조율이 안된 상태에서 나온거냐’ 이런 질문도 받았는데 그렇진 않다”면서 사전에 청와대와 조율을 거친 발언이라는 점을 강조했다.

삼성전자 노사는 성과급 제도 개편과 보상 체계를 둘러싼 이견으로 중앙노동위원회 조정과 추가 협상에서도 합의에 이르지 못했다. 노조는 오는 21일부터 다음 달 7일까지 총 18일간 총파업을 예고한 상태다.