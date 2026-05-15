갤럭시 A17 5G 기반 전용폰

LG유플러스가 50만원대 스마트폰 ‘갤럭시 버디5’(사진)를 출시한다. 중저가 단말기 라인업을 확대해 고객의 선택권을 넓힌단 방침이다.

15일 LG유플러스는 출고가 52만원대 스마트폰 ‘갤럭시 버디5’를 출시한다고 밝혔다. 갤럭시 버디5는 전국 LG유플러스 매장과 U+ 공식 온라인스토어에서 구매할 수 있다.

갤럭시 버디5는 LG유플러스가 지난 2021년 선보인 U+ 전용 5G 스마트폰 시리즈 ‘갤럭시 버디’의 다섯번째 모델이다. 삼성전자의 갤럭시 A17 5G 모델을 기반으로 제작해, 실사용에 필요한 핵심 기능에 집중한 것이 특징이다. 색상은 블랙, 블루, 그레이 세 가지로 출시된다.

LG유플러스에 따르면 갤럭시 버디 시리즈는 자녀용 첫 스마트폰은 물론 부모님 효도폰, 세컨드폰 등으로 인기를 얻고 있다. 갤럭시 버디5의 출고가는 52만8000원(VAT 포함)이다.

주요 사양으로는 ▷169.1㎜(6.7형) FHD+ 슈퍼 아몰레드 디스플레이 ▷OIS(광학식 손떨림 보정)가 적용된 5000만 화소 고해상도 후면 카메라 ▷1300만 화소 전면 카메라 ▷5000㎃h 대용량 배터리 ▷마이크로 SD 슬롯(최대 2TB) ▷IP54 등급의 방수·방진 기능 등을 지원한다.

LG유플러스는 자사 라이브 커머스 ‘유플러스LIVE’에서 출시를 기념해 이날, 오는 19일, 28일 총 3차례 라이브 방송을 진행할 예정이다. 갤럭시 버디5의 실사용 중심 기능과 요금 활용법을 소개한다. 특히 이날 오전 11시 진행되는 출시 방송에는 U+ 통신 전문가가 출연해 자녀용·효도폰·세컨드폰 등 실제 사용 시나리오를 설명한다. 필수 기능에 집중한 ‘스트레스 없는 스마트폰’으로서의 갤럭시 버디5의 강점을 전달할 계획이다.

아울러 LG유플러스는 갤럭시 버디5 출시를 기념해 U+ 공식 온라인스토어에서 전용 구매 혜택을 강화했다. U+ 공식 온라인스토어에서 갤럭시 버디5를 개통한 고객 중 선착순 1000명에게는 전용 케이스를 선물할 예정이다. 더불어 오는 6월 5일까지 개통 후 이벤트페이지에서 참여하기 버튼을 누른 선착순 1000명에게 ‘우양산·휴대용 미니 선풍기 세트’를 증정한다. 추첨을 통해 555명에게는 ▷갤럭시 버즈3 프로(10명) ▷파벡스 에어프라이어(40명) ▷바이마르 스팀쿠커(40명) 등 경품을 제공한다.

보상 혜택도 마련했다. 사용하던 휴대폰을 반납할 시 기본 2만원의 네이버페이 포인트를 제공한다. 추가 보상 대상 모델 반납 시 최대 5만원까지 지급한다.

LG유플러스는 앞으로도 디지털 채널을 중심으로 다양한 구매 경험을 제공하고, 중저가 단말기 라인업을 지속해서 확대한단 방침이다.

차민주 기자