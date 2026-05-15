[헤럴드경제=민성기 기자] 조광한 국민의힘 최고위원은 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보에 대해 박민식 국민의힘 후보로 단일화를 양보하면 복당을 검토할 수 있다고 밝혔다.

조 최고위원은 14일 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 부산 북구갑 보궐선거에 대해 “박민식 후보로의 단일화는 대단히 환영할만한 좋은 일이 될 것”이라고 말했다.

그는 “한 후보가 지금까지 보수 역량 강화에 기여한 바가 없다”며 “타워팰리스에서 살다가 북구에 가서 임시로 집 얻고 얼마나 불편하겠나. 원정 출마를 하고 있다”고 했다.

한 후보가 박 후보와의 단일화를 위해 후보직을 사퇴할 경우 복당 가능성이 있는지 묻는 질문에는 “긍정적으로 검토해볼 수 있다”며 “박 후보로의 단일화는 대단히 환영할 만한 일”이라고 밝혔다.

경기 평택을 재선거에서 유의동 국민의힘 후보가 김용남 민주당 후보·조국 조국혁신당 후보를 이기기 위해 황교안 무소속 후보와의 단일화가 필요하다는 주장에는 “황 후보는 보수의 승리를 위해 조건 없이 양보해야 한다”며 “그게 원로가 되고 멋져 보이는 것”이라고 했다.