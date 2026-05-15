울산시장 및 5개 기초단체장, 부산 연제구청장 등 울산 동구·북구·중구청장 경선 없이 단일화

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당과 진보당은 6·3지방선거 후보 등록 마감일인 15일 울산광역시장 후보를 여론조사 100% 방식 경선을 통해 단일화하겠다고 밝혔다. 울산 동구·북구·중구에서는 경선 없이 단일화하기로 했다.

민주당 조승래 사무총장과 이연희 전략기획위원장, 진보당 신창현 사무총장과 오인환 기획부총장은 이날 국회에서 만나 울산시와 5개 구·군, 부산 연제구에서 후보 단일화를 골자로 한 합의문에 서명했다.

조 사무총장은 “대한민국 산업 수도의 심장을 다시 뛰게 하기 위해, 단 1%의 승리 가능성이라도 높이기 위해 민주당과 진보당은 단일화에 합의했다”며 “이 결단에 대해서 시민들의 성원과 지지를 요청드린다”고 말했다.

신 사무총장도 “영남 정치를 독점해 온 기득권 정치, 민의를 배반한 내란세력 완전 청산을 위해 함꼐 힘을 모으기로 했다. 대의를 위해 결단한 후보들의 헌신과 희생을 잊지 않겠다”며 “단결은 필승, 분열은 필패라는 오랜 진리를 울산에서 반드시 증명해 보이겠다”고 말했다.

양당은 울산시장과 울산 남구청장·울주군수, 부산 연제구청장은 민주당과 진보당 후보가 경선을 통해 후보자를 결정하기로 했다. 울산 동구청장은 진보당 후보로, 울산 북구·중구청장은 민주당 후보로 단일화한다.

울산 광역의원의 경우 ▷동구 3선거구(남목1동, 남목2동, 남목3동) ▷북구 3선거구(강동동, 효문동, 양정동, 염포동) ▷중구 2선거구(병영1동, 병영2동) ▷남구 3선거구(삼호동, 무거동) 등 4개 선거구에서 경선 방식으로 단일화한다.

민주당과 진보당은 지난달부터 단일화 및 선거연대논의를 본격화해 이달에 협상을 집중, 매듭지었다고 밝혔다. 이 전략기획위원장은 “연대 정신을 기반으로 이번 지선에서 국가 정상화와 대한민국 대전환을 위해 양당이 협력하고 연대 방안을 논의해 왔다”고 설명했다.

후보 등록 마감일 단일화에 전격 합의한 만큼, 경선을 도입하기로 한 선거구의 후보들은 등록 후 사퇴하게 될 전망이다. 다만 조 사무총장은 “(단일화 시한은) 일단 합의가 됐고 공식 선거운동 개시 전에 완료하는 걸 목표로 해서 진행할 것”이라고 말했다. 단일화 일정과 방식 등은 별도로 합의하기로 했다.

아울러 민주당과 진보당은 이번에 연대하는 울산 및 부산 선거구를 ‘시민주권 지방정부’로 운영하고 조례 제정 등에서 시민 참여 제도화를 도모하겠다는 계획이다.

한편, 민주당과 진보당을 비롯해 5자 구도가 형성된 경기 평택시을 국회의원 재선거에서 후보 등록 전까지 진보 진영 단일화 가능성은 낮아졌다. 조 사무총장은 “(평택시 을 단일화 논의는) 없었다. 울산을 기본으로 해서 부산 연제구까지 포함한 것이고 나머지 지역은 없다”며 “경남의 경우 진주 등 지역 차원에서 (단일화 논의를) 진행하는 건 있고, 중앙당 차원에서 크게 관여할 건 아니다”고 덧붙였다.