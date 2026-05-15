[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 민도희가 지난해 불거진 공중 도덕 논란에 재차 고개를 숙였다.

민도희는 지난 13일 자신의 유튜브 채널에 ‘13년 전으로 돌아가 봤어요’라는 제목의 첫 영상을 올리고 지난해 공항 의자에 신발을 신은 채 발을 올려 논란을 빚은 데 대해 “죄송하다”고 사과했다.

그는 “핑계처럼 들릴 수 있는데 제가 키가 작고 다리가 짧아서 보통 의자에 발이 편안하게 안 닿는다”며 “그래서 평소에도 아빠다리를 하거나 발을 올리는 습관이 있다”고 해명했다. 그러면서 “그 사건 이후 확실하게 고치게 되는 계기가 됐다”며 바닥에 발을 가지런히 둔 포즈를 취해 보였다.

앞서 민도희는 지난해 9월 일본 여행 중 찍은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 공항 의자 위에 신발을 신은 채 발을 올린 모습이 포착돼 누리꾼의 질타를 받았다. 공중 도덕에 어긋나는 행동이라는 지적이었다.

논란이 커지자 민도희는 “부주의한 행동으로 많은 분께 불편함을 끼쳐 죄송하다”며 “공인으로서 더욱 조심했어야 했다. 지적을 겸허히 받아들이고 깊이 반성하고 있다”고 사과했다.

2012년 그룹 타이니지로 데뷔한 민도희는 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에서 전라도 여수 출신 하숙생 ‘조윤진’ 역을 맡아 인기를 얻었다. 이후 드라마 ‘내 아이디는 강남미인’, ‘계약우정’ 등에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.