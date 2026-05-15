루마니아 방산 전시회서 계약 체결 유럽 시장 내 무인체계 사업 확대 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 14일(현지 시간) 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 국제 방산전시회 BSDA 2026에서 유럽 무인체계 전문기업 밀렘 로보틱스, 한화에어로스페이스 루마니아 법인(HARO)과 무인지상차량(UGV) 사업 공동 참여를 위한 협력 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

최근 유럽 안보 환경 변화로 유럽 및 북대서양조약기구(NATO) 회원국들 중심으로 다목적 무인체계 도입 수요가 증가하는 가운데 루마니아 역시 차세대 UGV 도입을 추진 중이다.

한화에어로스페이스는 독자 개발한 아리온스멧과 그룬트 등 차륜형 UGV 플랫폼을 보유하고 있다. 밀렘 로보틱스의 궤도형 UGV 플랫폼 테미스는 실전에서 우수한 험지 기동성과 하이브리드 추진체계, 다양한 임무장비 통합 능력을 글로벌 시장에서 인정받고 있다. 두 회사는 현재 보유한 플랫폼보다 큰 규모의 궤도형 UGV도 함께 개발하고 있다.

한화에어로스페이스는 이번 협력을 기점으로 루마니아 내 차세대 무인솔루션 현지 생산 및 공급 체계를 구축, 향후 유럽 시장에서 무인체계 사업을 확대해 나갈 계획이다.

임경욱 한화에어로스페이스 루마니아 법인장은 “이번 협력을 통해 루마니아 작전 환경에 최적화된 설루션을 제공하는 동시에 유럽 및 NATO 시장에서도 무인체계 포트폴리오를 확대해 나가겠다”고 말했다.

쿨다르 바르시 밀렘 로보틱스 대표이사(CEO)는 “테미스는 유럽에서 가장 먼저 양산체계에 진입한 UGV중 하나”라며 “한화에어로스페이스와 루마니아 내 생산역량 확대 및 지역 방산생태계 활성화에 기여할 것”이라고 말했다.

한편, 한화에어로스페이스는 이번 계약에 앞서 루마니아 현지에서 그룬트와 테미스 등을 활용한 유∙무인 복합전투체계(MUM-T) 성능 시연을 진행했다. 국내 방산 기업 중 유일하게 시연 행사에 참여했다 그룬트와 테미스는 행사에서 위험 지역에 우선 투입돼 드론과 연동해 정찰·감시 임무를 수행했다.