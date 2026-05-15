울산 단일화 막판 조율…“투표용지 인쇄 전 마무리” 정 후보 방어·오세훈 시정 비판…“정책 경쟁 승부”

[헤럴드경제=전현건 기자] 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 ‘정책 선거’와 ‘정권 견인형 지방정부 구축’을 전면에 내세우면서 이와 동시에 국민의힘을 향한 공세 수위를 높였다. 특히 최근 불거진 정원오 민주당 서울시장 후보 관련 논란에 대해 “악의적 정치공세”라고 규정하면서 정면 대응에 나섰다.

15일 강준현 민주당 수석대변인 겸 중앙당 선거대책위원회대위 공보단장은 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 “지방선거가 19일 앞으로 다가온 가운데 후보 등록이 마무리되면 본격적인 선거 국면에 돌입한다”며 “이번 선거는 일 잘하는 지방정부를 구축하고, 반성 없는 내란 세력을 단호히 심판하는 계기가 될 것”이라며면서 이같이 밝혔다.

민주당은 이번 선거를 ‘이재명 정부 국정 안정과 국가 도약의 분수령’으로 규정했다. 강 수석대변인은 “이미 발표한 5대 비전, 15대 정책과제, 200개 공약을 중심으로 미래 설계에 집중하겠다”며 특히 ‘5극 3특’ 구조의 메가특구 공약을 핵심 전략으로 제시했다.

그는 “규제 특례와 재정·금융·인프라를 아우르는 전방위 지원을 통해 지역 균형발전의 실질적 동력을 확보하겠다”고 강조했다.

정 후보를 둘러싼 논란에 대해서는 강하게 반박했다. 강 수석대변인은 국민의힘이 최근 제기한 정 후보에 대한 의혹에 대해 “사법 판결과 당사자 증언까지 존재하는 사안을 왜곡해 자극적인 이슈로 둔갑시키고 있다”며 “5·18 관련 논쟁을 성 비위 문제로 비틀어 선거에 활용하려는 의도 자체가 매우 악의적”이라고 비판했다.

이어 “사건의 핵심 당사자가 직접 나서 경위를 설명한 만큼 정치공세는 설 자리를 잃었다”고 덧붙였다.

민주당은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대해서도 직격했다. 강 수석대변인은 “광화문 광장에 200억원대 혈세를 들여 설치한 조형물과 1000억원 이상이 투입된 한강버스 사업은 시민 체감 성과보다 논란과 불편만 남겼다”며 “이것이 시민을 위한 시정인지 되묻지 않을 수 없다”고 지적했다.

또 선거 과정에서의 허위사실 유포와 불법 행위에 대해서도 강경 대응 방침을 밝혔다.

최근 발생한 ‘선거 캠프 사칭 노쇼 사기’와 관련해 “수사 의뢰 등 가능한 모든 수단을 동원해 엄중 대응하겠다”며 “깨끗하고 공정한 선거 환경을 반드시 지켜내겠다”고 강조했다.

강 수석대변인은 “국민의힘도 근거 없는 비방을 중단하고 정책과 미래 비전을 중심으로 경쟁에 나서야 한다”며 “국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어낼 수 있는 지방정부를 선택해 달라”고 호소했다.

울산 지역 단일화와 관련해 “민주당과 진보당이 울산을 중심으로 선거 연대 및 단일화 방안을 발표할 예정”이라며 “시장뿐 아니라 기초단체장과 광역의원까지 포함될 가능성이 있으며, 세부 내용은 양당 사무총장 간 최종 조율을 거쳐 공개될 것”이라고 설명했다.

강 수석대변인은 이재명 대통령의 현장 행보를 둘러싼 국민의힘의 ‘관권 선거’ 비판에는 “대통령의 고유 업무 수행을 정치적으로 해석하는 것은 적절치 않다”고 일축했다.

최근 여론조사에서 나타나는 국민의힘과의 격차 축소 흐름에 대해 “여론조사는 참고 지표일 뿐”이라며 “무당층 민심을 확보하는 것이 승부의 관건”이라고 진단했다.

현장 분위기에 대해서는 “보수와 진보 모두 결집하는 시기지만, 체감상 분위기는 나쁘지 않다”고 평가했다.

민주당은 공식 선거운동이 시작되는 오는 21일을 기점으로 정책 경쟁을 한층 강화한다는 방침이다. 강 수석대변인은 “허위사실 유포와 흑색선전을 중단하고 정책과 미래로 경쟁해야 한다”며 “국민이 체감할 수 있는 성과를 만들 수 있는 지방정부를 선택해 달라”고 강조했다.

이와 관련 민주당은 “‘원팀 지방정부’를 통한 실행력을 앞세워 전국 단위 승리를 목표로 하고 있다”고 밝혔다.