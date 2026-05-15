[헤럴드경제=장연주 기자] 조국혁신당 전남도당이 이재명 대통령의 과거 음주운전 기록을 선거 과정에서 활용한 것에 대해 사과했다. 명창환 혁신장 여수시장 후보자의 음주운전 이력이 도마에 오르자 느닷없이 이 대통령의 과거 전과기록을 사회관계망서비스(SNS)에 공개해 거센 비판이 제기됐다.

혁신당은 14일 “최근 논란이 된 SNS 게시와 관련, 이재명 대통령과 전남도민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 유감을 표하며 사과드린다”고 밝혔다.

혁신당은 “어떠한 경우에도 지역사회 갈등과 정치적 불신을 키우는 방식의 정치가 바람직하지 않다는 점을 분명히 인식하고 있다”며 “상대에 대한 과도한 비방이나 소모적 정치공세에 동조하지 않고, 정책과 비전 중심의 정치, 지역발전을 위한 실천 정치에 더욱 집중하겠다”고 약속했다.

이번 논란은 명창환 조국혁신당 전남 여수시장 후보의 음주운전 이력이 도마 위에 오르면서 시작됐다.

최해국 혁신당 전남도당 대변인은 명청환 후보의 음주운전 이력에 대한 비판이 제기되자, 지난 11일 자신의 페이스북에 이 대통령이 2018년 경기지사 선거 당시 선관위에 제출했던 전과 기록을 게시했다.

해당 자료에는 이 대통령의 과거 음주운전 전력 등이 포함돼 있었다.

결국 자당 후보의 흠결을 방어하기 위해 ‘대통령의 과거 이력’이라는 무리수를 뒀다는 비판이 제기되자 해당 글은 현재 삭제된 상태다.

앞서 더불어민주당 전남도당은 지난 13일 성명을 통해 “최근 여수시장 선거 과정에서 조국혁신당 여수시장 후보 측이 후보자의 음주운전 문제 제기에 대해 ‘음주운전이 무엇이 문제이냐’는 인식으로 대응하고 있다”며 “이재명 대통령의 과거 음주운전 전과까지 끌어들여 자신들 후보의 문제를 희석시키고 면피하려는 행태를 보이고 있다”고 지적했다.

이어 “후보자 검증은 선거에서 당연한 과정”이라며 “음주운전은 단순 실수가 아니라 시민의 생명과 안전을 위협하는 중대한 사회적 범죄이며, 공직 후보자라면 더욱 엄중한 도덕적 기준으로 평가받아야 한다”고 강조했다.

그러면서 “조국혁신당 전남도당 최해국 대변인은 여수지역 후보자의 음주운전 논란에 대해 진정성 있는 해명이나 시민 사과보다 느닷없이 이재명 대통령의 과거 전과기록을 SNS에 공개했다”며 “마치 ‘민주당도 똑같지 않느냐’는 식의 정치공세와 물타기에 나서고 있다”고 강하게 질타했다.