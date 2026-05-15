포스코이앤씨·효성중공업·덕암테크 공동개발 합성기둥 공법 약점 보완…공사기간 단축 전망

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 포스코이앤씨, 효성중공업, 덕암테크와 공동으로 ‘선기초 기둥 일체화(ES-Col·Earthquake Strong-Column) 공법’을 개발해 국토교통부로부터 건설신기술(제1044호)을 취득했다고 15일 밝혔다.

공동 개발에서 롯데건설은 시공성과 경제성 평가와 더불어 구조 안전성을 검증했다. 포스코이앤씨는 강재설계와 지하 시공분야를, 효성중공업과 덕암테크는 원천기술개발과 현장적용을 맡았다.

ES-Col 공법은 건물 기둥의 구조 안전성과 시공성을 대폭 향상시킨 신기술로, 기둥 내부에 ‘사선형 수직 내다이아프램(합성기둥 내부에 사용하는 다이아프램(Diaphragm), 보강재)’을 적용한 것이 핵심이다. 보강재를 사선으로 배치해 콘크리트 타설관을 내부에 설치할 수 있게 되고, 콘크리트가 막힘없이 타설 되도록 했다. 기둥이 받는 힘(응력)도 보다 효과적으로 분산시켜 접합부의 구조적 강성을 크게 높였다.

또한 건물 기초 하부 땅속에 묻히는 부분(근입부)에는 기존의 H형강이나 박스형 대신 ‘원형강관’을 사용했다. 특히 원형강관 중간에 구멍을 뚫어 철골과 콘크리트가 단단하게 일체화되도록 만들었으며, 이 구멍을 통해 기둥을 심을 때 콘크리트의 흐름을 원활하게 하여 수직도를 정확하게 확보할 수 있도록 안전성을 개선했다.

결과적으로 ES-Col 공법은 기둥부와 근입부 일체화를 통해 하중 전달 체계를 단순화해 전체 구조 시스템의 안전성을 높이면서도, 자재 물량을 절감할 수 있어 최적화된 경제성까지 확보했다. 지하를 뚫고 내려가는 역타공법뿐만 아니라 일반적인 지상층 건축물의 기둥으로도 널리 사용할 수 있는 범용성까지 갖췄다.

한편 롯데건설은 아파트, 호텔, 백화점 등 주거와 생활공간에서부터 도로, 교량, 플랜트 등의 사회기반·산업시설에 이르는 건설산업 전분야에 걸친 공사를 수주하고 있다.