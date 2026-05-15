사고·통제·공사 등 5개 유형 간편 제보 이용자 피드백 기반 자동 업데이트

[헤럴드경제=김광우 기자] 티맵모빌리티는 운전자들이 직접 도로 상황 정보를 공유해, 더 빠르게 대처할 수 있도록 하는 실시간 도로 정보 공유 기능 ‘소셜 제보’를 선보인다고 15일 밝혔다.

‘소셜 제보’는 운전자가 직접 실시간으로 도로 상황을 다른 운전자에게 공유할 수 있는 기능이다. 주행 중 화면 내 ‘제보하기’ 버튼을 누르면 사고, 도로 통제, 공사, 위험·장애물, 단속카메라 등 주행 중 발견한 도로 상황 정보를 바로 공유할 수 있다. 주행을 방해하지 않는 UI로 설계해 안전하게 활용할 수 있다.

제보 정보는 경로상 필요한 순간에만 표출된다. 불필요한 정보 없이 실제 주행에 집중할 수 있다. 무엇보다 공식 정보보다 빠르게 현장 상황을 확인할 수 있어 안전한 주행을 돕는다.

특히 사용자 참여형 검증 구조를 통해 제보 정보의 정확도와 신뢰도를 높였다. 제보 위치를 지나는 운전자들은 ‘있어요’, ‘없어요’, ‘처리됐어요’ 등의 응답으로 제보에 참여할 수 있다. 다른 운전자의 제보를 확인한 뒤 ‘도움 됐어요’ 반응을 남기는 것도 가능하다.

또 일정 시간 업데이트가 없거나 종료 제보가 접수되면 정보가 자동 종결돼 최신성을 유지하도록 했다는 게 티맵모빌리티 측의 설명이다.

제보가 실제로 얼마나 도움이 됐는지도 확인할 수 있다. 마이 탭 내 ‘주행제보 관리’에서 제보의 상태와 조회 수, 공감 수 등의 반응을 실시간으로 조회할 수 있어, 작은 제보가 만들어낸 변화를 직접 체감할 수 있도록 했다.

전창근 티맵모빌리티 최고제품책임자(CPO)는 “예상하지 못한 사고나 갑작스러운 통제로 불편을 겪는 순간, 운전자 간 실시간 정보 공유의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “소셜 제보를 통해 더 빠르고 정확한 도로 정보를 제공하고 이용자와 함께 만드는 신뢰도 높은 주행 경험을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 티맵모빌리티는 최근 사용자가 티맵에서 쌓아온 리뷰와 저장 장소를 하나의 프로필로 묶어 다른 이용자와 공유하는 기능 ‘오픈 프로필’을 출시했다. 티맵 마이 탭에서 프로필 사진과 닉네임을 설정하고, SNS 계정을 연동하면 프로필이 완성된다.