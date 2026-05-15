상하이 CBE서 중국 맞춤형 선케어·메이크업 제형 공개 코스맥스바이오와 공동 전시로 뷰티·웰니스 융합 강조 선케어 매출 전년 대비 120% 증가 기술도 소개

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코스맥스가 아시아 최대 규모 미용 박람회에서 중국 현지 맞춤형 화장품 제형과 이너뷰티 기술을 함께 선보였다.

코스맥스 중국 법인 코스맥스차이나는 지난 12일부터 14일까지 중국 상하이 뉴 인터내셔널 엑스포 센터에서 열린 ‘2026 제30회 중국 상하이 뷰티 박람회(CBE)’ 전시를 마쳤다고 15일 밝혔다.

CBE는 매년 120여개국에서 50만명 이상이 방문하는 아시아 최대 B2B 뷰티 박람회다. 코스맥스는 이번 전시를 이노베이션, 글로벌, 밸류 플러스 등 3개 테마존으로 구성했다. 중국 현지 맞춤 전략과 글로벌 연구개발 역량을 동시에 보여주는 데 초점을 맞췄다.

이노베이션 존에서는 선케어, 메이크업, 고효능 스킨케어 등 8개 테마의 기술을 공개했다. 독자 유화 기술을 기반으로 백탁과 뭉침을 개선한 ‘에멀시프트(EmulShift)’ 적용 선케어 라인이 대표적이다. 코스맥스차이나의 2025년 선케어 관련 매출은 이 기술을 바탕으로 전년 대비 약 120% 증가했다.

메이크업 부문에서는 중국 시장 출시 반년 만에 1000만개 이상 판매된 쿠션 기술을 전면에 내세웠다. 3중 젤리 네트워크 필름 기술인 ‘플렉시라스트(FlexiLast)’를 적용한 제품이다.

립 카테고리에서는 중국 시장에서 수요가 큰 ‘부잔베이’ 제형을 소개했다. 부잔베이는 컵에 묻어나지 않는다는 의미다. 코스맥스는 워터프루프, 오일프루프, 마찰 묻어남 방지 기능을 더한 ‘매그필포머(MagFilFormer)’ 기술을 공개했다.

바이오 기반 스킨케어 소재도 전시했다. 바이오 합성 기반 재조합 PDRN, 흡수율을 높인 PDRN 나노입자 기술, 극한 환경 미생물 유래 항산화 효소(SOD) 적용 기술 등이 소개됐다.

글로벌 존에서는 ‘코스모팩 어워즈’ 대상을 받은 ‘1000조 모이스처라이저’ 제형 기술과 세계화장품학회(IFSCC) 본상을 받은 오가노이드 기반 새치 발생 기작 연구 등 40여개 연구 성과와 제품을 전시했다.

코스맥스는 건강기능식품 계열사 코스맥스바이오와 공동 전시도 진행했다. 콜라겐, 히알루론산 나트륨 등을 활용한 액상형 건강기능식품과 글루타치온, 비타민 등을 간식 형태로 구현한 제품을 선보였다. 화장품 ODM을 넘어 이너뷰티까지 아우르는 뷰티·웰니스 융합 설루션을 제시한 것이다.

코스맥스 관계자는 “화장품뿐 아니라 건강기능식품을 아우르는 그룹 차원의 연구개발 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장의 혁신을 이끌고 있다”며 “차세대 바이오 제형 기술과 이너뷰티 역량을 결합해 고객사에 차별화된 융합 설루션을 제공할 것”이라고 말했다.