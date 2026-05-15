갤럭시 A17 5G 기반 U+ 전용 스마트폰 유플러스LIVE 진행…참여 고객 혜택 제공 공식 온라인스토어 개통 선착순 1000명 선물

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 50만원대 스마트폰 ‘갤럭시 버디5’를 출시한다. 중저가 단말기 라인업을 확대해 고객의 선택권을 넓힌단 방침이다.

15일 LG유플러스는 출고가 52만원대 스마트폰 ‘갤럭시 버디5’를 출시한다고 밝혔다. 갤럭시 버디5는 전국 LG유플러스 매장과 U+ 공식 온라인스토어에서 구매할 수 있다.

갤럭시 버디5는 LG유플러스가 지난 2021년 선보인 U+ 전용 5G 스마트폰 시리즈 ‘갤럭시 버디’의 다섯번째 모델이다. 삼성전자의 갤럭시 A17 5G 모델을 기반으로 제작해, 실사용에 필요한 핵심 기능에 집중한 것이 특징이다. 색상은 블랙, 블루, 그레이 세 가지로 출시된다.

LG유플러스에 따르면 갤럭시 버디 시리즈는 자녀용 첫 스마트폰은 물론 부모님 효도폰, 세컨드폰 등으로 인기를 얻고 있다. 갤럭시 버디5의 출고가는 52만8000원(VAT 포함)이다.

주요 사양으로는 ▷169.1mm(6.7형) FHD+ 슈퍼 아몰레드 디스플레이 ▷OIS(광학식 손떨림 보정)가 적용된 5000만 화소 고해상도 후면 카메라 ▷1300만 화소 전면 카메라 ▷5000mAh 대용량 배터리 ▷마이크로 SD 슬롯(최대 2TB) ▷IP54 등급의 방수·방진 기능 등을 지원한다.

LG유플러스는 자사 라이브 커머스 ‘유플러스LIVE’에서 출시를 기념해 이날, 오는 19일, 28일 총 3차례 라이브 방송을 진행할 예정이다. 갤럭시 버디5의 실사용 중심 기능과 요금 활용법을 소개한다.

특히 이날 오전 11시 진행되는 출시 방송에는 U+ 통신 전문가가 출연해 자녀용·효도폰·세컨드폰 등 실제 사용 시나리오를 설명한다. 필수 기능에 집중한 ‘스트레스 없는 스마트폰’으로서의 갤럭시 버디5의 강점을 전달할 계획이다.

아울러 LG유플러스는 갤럭시 버디5 출시를 기념해 U+ 공식 온라인스토어에서 전용 구매 혜택을 강화했다. U+ 공식 온라인스토어에서 갤럭시 버디5를 개통한 고객 중 선착순 1000명에게는 전용 케이스를 선물할 예정이다. 더불어 오는 6월 5일까지 개통 후 이벤트페이지에서 참여하기 버튼을 누른 선착순 1000명에게 ‘우양산·휴대용 미니 선풍기 세트’를 증정한다. 추첨을 통해 555명에게는 ▷갤럭시 버즈3 프로(10명) ▷파벡스 에어프라이어(40명) ▷바이마르 스팀쿠커(40명) 등 경품을 제공한다.

보상 혜택도 마련했다. 사용하던 휴대폰을 반납할 시 기본 2만원의 네이버페이 포인트를 제공한다. 추가 보상 대상 모델 반납 시 최대 5만원까지 지급한다.

LG유플러스는 앞으로도 디지털 채널을 중심으로 다양한 구매 경험을 제공하고, 중저가 단말기 라인업을 지속해서 확대한단 방침이다.

이현승 LG유플러스 디바이스/Seg담당은 “갤럭시 버디5는 합리적인 가격으로 인공지능(AI) 기능을 제공하고, 얇은 디자인에 OIS가 적용된 고해상도 카메라를 탑재한 실속형 스마트폰”이라며 “앞으로도 고객들의 다양한 요구를 충족하는 맞춤형 스마트폰 라인업을 확대하겠다”고 말했다.