“머스크는 이번 재판에서 돈 바라지 않아” 발언에 판사 호되게 질책도

[헤럴드경제=서지연 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중단에 포함되면서 자신이 오픈AI를 상대로 제기한 소송의 최종 변론에 불참했다.

머스크의 법률대리인인 스티븐 몰로 변호사는 14일(현지시간) 미국 캘리포니아 북부연방지법 오클랜드지원에서 열린 재판에서 이번 소송의 원고이자 증인인 그의 불참 소식을 전하며 배심원단에 사과했다고 미 경제방송 CNBC가 보도했다.

몰로 변호사는 “이 소송은 그가 매우 열정을 가진 것”이라며 배심원단에게 머스크의 진정성을 호소했다.

이번 재판을 담당하는 이본 곤잘레스 로저스 판사는 앞서 머스크 CEO에게 필요시 단시간 내 법정에 출석할 수 있는 ‘소환 대기’를 명령한 바 있다.

재판에 출석하는 증인은 일반적으로 원거리 이동 전에 법원의 허가를 받아야 한다.

법원 대변인은 머스크가 여행 허가를 받았는지 알지 못한다고 밝혔고, 그를 대리하는 변호단은 관련 문의에 답하지 않았다.

오픈AI의 샘 올트먼 CEO와 그레그 브록먼 사장 등 피고들은 이날 재판에 모두 출석해 대조를 이뤘다.

이날 최종 변론에서 몰로 변호사는 올트먼이 신뢰성이 부족하다고 집중 공세를 폈다.

그는 머스크를 비롯해 오픈AI 이사나 임원을 지냈던 증인 등 5명이 올트먼을 ‘거짓말쟁이’라고 증언했다는 점을 거론하면서 “올트먼의 신뢰성은 이 사건에서 직접적인 쟁점”이라고 강조했다.

반대로 머스크는 그의 자금이 개인을 위해 쓰이지 않기를 바랐다며 “일론은 오픈AI가 자선사업으로 남기를 원했다. 비영리 단체가 없어지길 바라지 않았다”고 주장했다.

몰로 변호사는 머스크가 이번 소송으로 돈을 원한 것이 아니라고 언급하는 바람에 재판부의 질책을 받기도 했다.

로저스 판사는 이날 그를 향해 “수십억 달러 상당의 부당이득 환수를 청구했다”며 해당 발언을 철회하거나 수십억 달러에 대한 청구를 포기하라고 날 선 비판을 내놨다.

머스크는 이번 소송에서 오픈AI의 올트먼·브록먼 두 임원을 해임하고 이들이 취득한 부당이득 1천340억 달러(약 198조원)를 비영리 상위 단체인 오픈AI 재단에 환원하라고 요구해왔다.

양측 법률 대리인은 배심원단에게 해당 발언을 정정하기로 합의했다.

오는 18일까지 평결이 나오지 않으면 판사와 양측 법률 대리인이 다시 법정에서 만나 오픈AI 재편 방법과, 머스크 승소 시 얼마를 배상금으로 지급해야 하는지를 논의하게 된다.