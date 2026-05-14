[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산은 건설 및 안전관리 분야 취업을 희망하는 청년 구직자를 대상으로 실무 중심의 ‘삼성물산 협력회사 건설 및 안전관리자 양성교육’을 실시한다고 14일 밝혔다. 해당 교육은 300명이 넘는 취업 성공 사례를 낳은 사업으로, 청년 실업난 해소에 기여한다는 평가를 듣는다.

이번 프로그램은 중소벤처기업부가 총괄하고 중소벤처기업진흥공단과 한경협중소기업협력센터가 주관해 2018년부터 운영해 온 ‘대·중소기업 상생 일자리 프로그램’의 일환이다. 이 중 삼성물산이 진행하는 교육 과정에 지난해까지 총 586명이 참여해 551명이 수료했다. 이 가운데 335명이 협력회사를 포함해 취업에 성공했다.

모집 대상은 전문대졸 이상 학력을 보유한 만 34세 이하 청년 구직자(군 복무 기간 합산 시 최대 만 39세까지)를 대상으로 하며 안전·건축·전기·설비·토목 관련 전공자 또는 해당분야 자격증 보유자는 우대한다.

교육 내용은 건설업 공통역량인 건설안전관리를 위주로 ▷안전개인역량 강화 ▷인공지능(AI)를 활용한 안전업무 적용 ▷건설 안전 관리 실습 등으로 구성됐다.

교육비는 중식 지원을 포함해 무료이며 출석률에 따라 최대 60만원의 훈련수당도 지급된다. 또한 교육 기간 동안 약 40개 협력회사와의 채용 연계 프로그램도 함께 운영된다.

모집인원은 건설관리자 분야 50명과 안전관리자 분야 50명 총 100명 규모이며 삼성물산은 채용상담 지원 등 협력회사의 인력 채용을 적극 지원할 계획이다.

예병용 삼성물산 조달본부장(상무)은 “건설 산업 현장에서 필요로 하는 실무형 인재를 양성하고 청년 구직자의 취업 경쟁력을 높이기 위해 본 프로그램을 지속 운영하고 있다”며 “앞으로도 협력회사와의 상생은 물론 청년 일자리 확대를 위한 다양한 지원 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.