‘정치적 고향’ 찾아 정치적 중립 강조 “친정집 온 것처럼 마음이 푸근” 관공서 태극기·새마을기 병기 ‘너무 심하다’ 민간단체로는 처음으로 방문…“역할 크다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 14일 경기도 성남시 새마을운동중앙회를 찾아 “정치적으로 혹여라도 일각에서 우려하는 것처럼 한쪽으로 자꾸 몰리거나 이러면 무시 당한다”면서 중립성을 강조했다. 취임 후 처음으로 정치적 고향인 성남을 찾아 새마을운동 본연의 역할을 강조한 셈이다.

이 대통령은 이날 간담회에서 성남에 대한 애정을 한껏 드러냈다. 이 대통령은 “우리 새마을운동 지도자 여러분, 이렇게 만나게 돼서 참으로 반갑다”며 “제가 취임하고 좀 일찍 와보고 싶었는데 너무 편파적이라고 할까봐 좀 미뤄놨다가 사실 지금 오게 됐다”고 했다.

또 “민간단체로 제가 처음으로 새마을 방문을 했는데, 오면서 들어보니 역사에 없는 일이라고 하더라. 괜찮나요”라며 “제가 생색을 좀 내자는 거다”라며 웃음을 지었다. 거듭 “하필이면 새마을중앙회가 성남에 있는데, 제가 성남에 오니까 정말로 좋다”고 말하기도 했다.

이 대통령은 이날 새마을운동의 의미를 강조하면서도 존중받기 위해선 정치적 편향성을 경계해야 한다고 짚었다.

이 대통령은 “제가 성남시장을 할 때 새마을회를 포함한 소위 말하는 관변단체 임원진 여러분들을 모아놓고 처음 제가 드렸던 말씀이, 단체는 단체 본연의 역할을 잘하는 게 좋겠다(는 것)”이라며 “내 편도 들지 말고, 누구 편도 들지 말고. 그리고 소위 말하는 정치 쪽에 휘둘리지 않으면 좋겠다는 말씀을 드렸다”고 했다.

이어 이 대통령은 “자꾸 이리저리 정치적 이유로 몰려다니고 이러면 사실은 존중받지 못한다”면서 “정치인들이 막 잘 따라다니면 좋아할 것 같은데, 사실은 무시한다. 당당하게 자기 역할하고 국민에게 좋은 평가받고 회원들, 조직도 좀 늘리고 존경받고 인정받으면 정치인들이 막 쫓아다닌다”고 말했다.

이 대통령은 거듭 “얼마나 열심히 잘하고 계십니까? 지금보다 훨씬 더 존중받고 대우받아야 한다”면서 “더 열심히 일하고 왜 무시당합니까. 당당하게 열심히 더 잘 해주시라”고 격려하기도 했다.

이 대통령은 또한 새마을회의 국제 농업 지원 활동을 독려했다. 이 대통령은 “방법도 잘 모르고 문화도 아직 익숙지 않고, 개인적으로 따로따로 놀면서 그 어려움을 겪는 사람들에게 우리의 경험을 좀 나눠주고 노력과 봉사도 함께 해서 그나라의 환경도 개선되면 대한민국과 국가 간의 관계도 좋아질 수 있다”고 목소리를 높였다.

이어 “제가 여러분들 한 번 보자고 한 이유는, 이 부분을 대폭 확대해야겠다는 생각이 들었다”면서 “우리가 대외 원조 지원 사업도 많이 하지만 실질적으로 그 국가에 도움이 돼야 될 거 아닌가. 새마을운동을 전수해 주면 참 도움이 되겠다는 생각이 든다”고 말했다.

이 대통령은 거듭 새마을운동의 역사와 의의를 강조하며 지원 활동 활성화를 당부했다. 이 대통령은 “새마을운동은 여러분이 자부심 가지고 있는 것처럼 산업화 시대 박정희 대통령이 대한민국의 문화와 경제 사회적 환경을 개선하기 위해서 시작했던, 그리고 상당히 큰 성과를 거뒀던 운동인 게 분명합니다”면서 “지금 이 시대에도 매우 유용하다”고 짚었다.

이 대통령은 다만 관공서에 태극기와 새마을운동기를 같이 거는 관행을 문제 삼았다.

이 대통령은 “제가 이건 해결을 해야겠다고 생각했는데, 관공서에 태극기와 새마을기를 같은 깃대에 두고 달아주는 것”이라며 “그것이 한때는 나라의 중요 정책이니까 그렇게 할 수도 있었겠죠. 그러나 지금은 과연 그게 계속 바람직하냐는 의문이 있다”고 지적했다.

이어 이 대통령은 경기지사 시절 ‘이거 너무 심하다’면서 새마을기와 민간단체기를 교대로 달자고 제안했던 경험을 언급하고 “불만이 있을 수도 있는데, 그것은 약간의 타협을 해서 다른 단체 기(깃발)도 달자고 해 적절히 조정했는데, 그때도 크게 문제 삼지 않고 협조해 주셔서 감사하다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 “(새마을운동회가) 지금도 사회 봉사 활동에 있어서는 타의 추종을 불허할 정도로 열심히 하고 있지 않나”라며 “아마 각 지방자치단체, 특히 기초지방정부 중에서는 아마 여러분들 새마을 조직이 없으면 사회봉사 활동과 공식 행사를 잘 치르기가 어려울 것이다. 그만큼 여러분들의 몫이 역할이 매우 크다고 생각한다. 감사하게 생각한다”고 했다.