중동 전쟁발 가격 인상 과정서 담합 여부 점검

[헤럴드경제=양영경 기자] 공정거래위원회가 국내 석유화학업체 4곳의 폴리염화비닐(PVC)과 가소제 가격 담합 의혹과 관련해 현장 조사에 착수했다.

14일 업계에 따르면 공정위는 이날부터 LG화학·한화솔루션·애경·OCI 본사에 조사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 조사는 오는 15일까지 이틀간 진행될 것으로 알려졌다.

공정위는 이들 업체가 PVC와 가소제 가격 인상 과정에서 사전에 가격을 협의했는지를 들여다보는 것으로 전해졌다.

가소제는 PVC를 보다 부드럽고 유연하게 만드는 첨가제다. 현재 LG화학과 한화솔루션은 PVC를 공급하고 있으며, 가소제는 조사 대상인 4개 업체 모두 생산·공급하고 있다.

공정위는 최근 생활 밀착형·필수 품목 가격 인상 과정에서 불공정 행위가 있었는지 집중 점검하고 있다. 특히 중동 전쟁 이후 원가 상승을 이유로 한 가격 인상 과정에서 담합 등 위법 행위가 있었는지를 중점적으로 살펴보고 있다.

다만 공정위 관계자는 이번 조사와 관련해 “개별 사건에 대해서는 확인해줄 수 없다”고 밝혔다.