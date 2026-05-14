서울시장 후보 초청 한국신문방송편집인협회 포럼 참석 “조작해서 얻을것 알지만, 돌아 갈 것은 법의 심판”

[헤럴드경제=박병국 기자]정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 과거 폭행사건 의혹에 대해 “허위이며 조작”이라고 말했다.

정 후보는 14일 오전 서울시장 후보 초청 한국신문방송편집인협회 포럼에 참석해 폭행 사건과 관련한 질문에 이같이 답한 뒤, “조작해서 얻고자 하는 것이 무언지는 알겠으나 아마 돌아가는 것은 법의 심판일 것“이라고 말했다.

그는 “이는 판결문을 보면 명확하고 또 당시에 보도됐던 기사들 실제 기사들을 보면 명확해진다”며 “민자당 구의원의 일방적인 주장이 법원의 판결문보다 더 높은 효력을 갖고 있는지 의문”이라고 말했다. 이어 “민주당에서는 허위사실에 의한 선거법 위반으로 고발을 했고 그런 부분들이 명명백백하게 밝혀질 예정”이라고 말했다.

민주당은 전날 정 후보 폭행사건 의혹을 폭로한 김재섭 국민의힘 의원을 낙선목적 허위사실 공표죄로 고발하기로 했다. 김재섭 의원은 기자회견에서 과거 구의회 속기록을 근거로 제시한 뒤 “정 후보가 과거 술자리에서 여종업원과의 외박을 요구하고 경찰을 폭행한 ‘주폭(酒暴)’ 사건 당사자”라고 폭로했다.

정 후보는 주진우 국민의힘 의원이 이날 오전 폭행 피해자의 발언을 녹취공개한 것에 대해서는 “아직 그 것은 파악을 하지 못하고 있다”며 “파악 후 대응하겠다”고 말했다. 주 의원은 14일 오전 국회 소통에서 정 후보의 주취 폭행 피해자의 육성 증언을 공개하며 “이는 피해자를 두 번 죽이는 2차 가해”라며 “피해자는 5·18 관련 언쟁이 없었다고 한다. 사과도 못 받았다고 한다. 어떻게 된 것인가”라고 말했다.

정 후보는 포럼 후 기자들과 만나 ‘사과가 없었다’는 폭행 피해자의 주장에 대해 “사과를 했지만 기억이 없으시다면 지금 다시 사과한다. 죄송스럽다는 말 다시 드린다”고 말했다.