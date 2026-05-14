[헤럴드경제=민성기 기자] 1800만 구독자를 보유한 유튜버 보겸(본명 김보겸)이 90세 고령의 나이에도 폐지를 주우며 아픈 아들을 돌보는 할머니를 위해 거액의 현금을 건넸다.

최근 유튜브 채널 ‘보겸TV’에는 ‘보겸TV 참을 수 없는 제보가 들어왔습니다’라는 제목의 숏츠 영상이 게재됐다.

영상 속 할머니는 90세의 고령에도 직접 폐지를 주우며 생활하고 있었고, 보겸은 조심스럽게 이야기를 나누며 할머니의 사연을 들었다.

이 과정에서 보겸은 할머니의 아들이 병원 치료를 받고 있다는 이야기를 접했고, 망설임 없이 병원비를 건네 보는 이들을 뭉클하게 만들었다.

보겸은 “병원비 대세요”라며 따뜻하게 손을 내밀었고, 할머니는 연신 고개를 숙이며 감사한 마음을 전하며 눈물을 보였다.

영상을 접한 누리꾼들은 “진짜 선한 영향력이다”, “보겸은 꾸준히 좋은 일 하는 유튜버”, “보여주기식이 아니라 계속 이어간다는 게 대단하다”, “할머니 표정 보니까 눈물 난다” “아무리 돈이 많아도 이렇게 기부하기 힘들다. 대단하다” “보여주기식이라도 상관없다. 행동함으로써 사회에 긍정적 영향을 주는 올바른 청년” 등의 반응이 쏟아졌다.

이어 댓글을 통해 후원하는 ‘슈퍼챗’도 이어졌다. 많게는 수십만원에서 적게는 몇천원까지 누리꾼들은 보겸의 선한 영향력에 너도나도 동참했다.

보겸의 선행이 화제가 된 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 그동안 기부와 나눔, 어려운 이웃을 돕는 콘텐츠 등을 꾸준히 이어오며 여러 차례 미담의 주인공이 돼 왔다.