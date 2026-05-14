김용태 “온실가스 배출량 미미…시장 보장해야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국회 기후위기특별위원회 소속 야당 의원들이 정부의 수소연료전지 산업 정책에 대해 “반기업적, 반산업적인 정책 방향으로 벼랑 끝에 내몰리고 있다”고 주장했다.

기후위기특위 간사인 김소희 국민의힘 의원은 14일 국회에서 기자회견을 열고 “수소연료전지 업계 250여개 기업들은 정부의 계획과 목표를 믿고서 생산설비를 확장하고 연구개발에 투자하며 생태계를 구축해왔다”며 이같이 밝혔다.

김 의원은 “그러나 정작 이재명 정부의 에너지 수장인 김성환 기후에너지환경부 장관은 국내 기업들이 오랜 시간 기술과 인력, 협력사 공급망을 축적해 온 수소연료전지 생태계를 하루 아침에 고사시키려 하고 있다”며 “재생에너지만이 정답이라는 아집에 갇힌 김 장관이 오직 재생에너지로 만든 수소만 활용하겠다고 고집하는 것”이라고 비판했다.

이어 “업계가 무리한 특혜를 요구하는 것이 아니다”라며 “그저 정부가 직접 만든 수소발전시장에서 향후 5년간 200MW 규모로 최소한의 실증 물량이라도 유지해달라는 생존을 위한 호소”라고 덧붙였다.

기후특위 소속 김용태 국민의힘 의원은 “김 장관이 LNG를 사용하는 연료전지의 온실가스 배출을 강조하며 산업 자체를 퇴출시키려 한다”며 “200MW 규모로 발전했을 때 연간 온실가스 배출량은 대형 제철소 고로 한 곳이 약 2주 정도 가동하면 나오는 수준에 불과하다”고 지적했다.

그는 “우리나라 발전 부문 온실가스 배출량 전체와 비교하면 0.18%에 불과한 매우 미미한 배출량”이라며 “국가 백년대계인 에너지 정책이 장관 개인의 호불호에 따라 좌우된다면 기업들은 더 이상 정부의 정책을 믿고 투자할 수 없다”고 강조했다.

그러면서 “국내 수소산업 생태계를 고사시키려는 시도를 즉각 중단하라”며 “국내기업들이 그린수소 시대로 전환하고 글로벌 수출산업으로 성장할 수 있도록 최소한의 시장을 보장하라”고 촉구했다.